Лишь два человека могут отремонтировать главные часы города. Фоторепортаж из житомирского «Биг-Бена»

"Пришел раньше, потому что прохладнее, - говорит Анатолий Курков - здесь днем ​​на крыше невозможно работать, потому что температура до 50 градусов. Но иногда приходится".

"В редукторе сломался этот специальный узел, который работает от блока электроники. - показывает. - А изготовить его нет возможности, потому что сейчас такие часы и детали к ним в Украине не делают ... Хотя они долговечны. Здесь все надежное, кроме этого узла".

"Мотор так крутит эту систему, что эти две отметки должны между собой совпасть, и мотор отключается. Ожидание следующего импульса ... Когда же импульс пришел - разбаланс. Мотор включается, все подгоняется, баланс восстанавливается...", - объясняет мастер.

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