Лишь два человека могут отремонтировать главные часы города. Фоторепортаж из житомирского «Биг-Бена»

На полтора дня остановились главные часы Житомира, которые находятся в здании городского совета. В Житомире только два мастера знают, как настраивать главные часы города - Анатолий Курков и его коллега Сергей Каплун. Они - инженеры. Более 20 лет работали на заводе "Электроизмеритель".
Как рассказали в мэрии, часы состоят из двух частей - механической и электронной. Сложная система работает слаженно, сочетая механику с электроникой. Электронный блок находится на третьем этаже городского совета, где есть динамик и механизмы, которые отвечают за музыку часов. С помощью современной электроники стрелки на часах двигаются автоматически.
Чтобы добраться к часам на башне Житомирского городского совета, нужно преодолеть 89 ступеней и узкую лестницу. В смотровой площадке площадью 3 кв. м, где едва может поместиться три человека, Анатолий Курков работает у часового механизма.
"Пришел раньше, потому что прохладнее, - говорит Анатолий Курков - здесь днем на крыше невозможно работать, потому что температура до 50 градусов. Но иногда приходится".
За год часы выходили из строя четыре раза. Все - из-за одной детали, которая постоянно ломается. Мастер ее реставрирует постоянно щадящими методами, чтобы не повредить. Иначе - часы остановится навсегда. На этот раз поломки две: кроме "детальки", сгорел еще и электродвигатель.
Мастер заменяет электромотор на отремонтированный и чинит деталь.
"В редукторе сломался этот специальный узел, который работает от блока электроники. - показывает. - А изготовить его нет возможности, потому что сейчас такие часы и детали к ним в Украине не делают ... Хотя они долговечны. Здесь все надежное, кроме этого узла".
Деталь, которая постоянно ломается, движет колесо и смещает два диска между собой. Когда же они смещаются, включается мотор.
"Мотор так крутит эту систему, что эти две отметки должны между собой совпасть, и мотор отключается. Ожидание следующего импульса ... Когда же импульс пришел - разбаланс. Мотор включается, все подгоняется, баланс восстанавливается...", - объясняет мастер.
За час работы Анатолий Курков настраивает механизм, сверяет точность времени. Звучит известная мелодия композитора Ивана Слеты "А льон цвіте": на главных часах Житомира 10:00 утра.
"Часы движутся - город живет"
, - улыбается Анатолий.
Фото: ЖГС