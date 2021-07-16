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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 16 » 11:58:40

Депутат від «Нашого краю» допомагає розвивати дитячий футбол на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 11:58:40 222 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат від «Нашого краю» допомагає розвивати дитячий футбол на Житомирщині

 Депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край»  Ігор Ходак фінансово підтримує розвиток дитячого футболу в Романівській громаді Житомирської області.

Уже декілька років Ігор Ходак є генеральним спонсором двох команд «Зоря» (Врублівка), яка виступає у Вищій лізі  чемпіонату області та «Зоря» Романів, вона заявлена у Другій лізі. Обидва  клуби мають потенціал і напрацьовані здобутки, які дозволять гідно виступити на заявлених чемпіонатах. Цього сезону фінансову підтримку отримав і футбольний клуб «Миропіль».

Проте головним у цьому  футбольному сезоні у Романові є розвиток дитячого футболу. Спонсором і цього проєкту став Ігор Ходак.

«Усі легендарні футболісти колись були просто дітьми, які хвацько володіли м‘ячем у перших командах на рідних стадіонах. В них повірили, з ними займались і вони виростали легендами. Найкращий подарунок для дітей сьогодні - створити їм можливості для розвитку, середовище однодумців і вмілих наставників. Можливості, які формують вміння, потрібні цим хлопчакам, аби удосконалюватись. Вірю, що кожен з цих юних любителів футболу - майбутня зірка світового чемпіонату, кожен з ним заб‘є свій переможний гол! Моє бажання - підтримати їх фінансово, допомогти отримати необхідні і базові знання від умілих тренерів. Тому розвиток і становлення дитячого футболу на Романівщині для мене у пріоритеті», - зазначив Ігор Ходак.

Кілька місяців діти уже тренуються з командою тренерів, в яку входить і відомий в області футболіст та тренер Юрій Стрихарчук. Заняття проводяться на базі романівського стадіону двічі на тиждень.  У хлопців уже є перші напрацювання і розкритий потенціал.

«Я хочу бачити цих хлопців щасливими, розвиненими, у захопливій грі, а не у згубному середовищі. Зараз вони активно тренуються, мають свої футбольні амбіції і відшліфовують навички. Завдання для нас, дорослих, забезпечити їм фінансову основу і підтримку», - говорить Ігор Ходак. Директор романівської ДЮСША Віталій Василівський констатує, що спонсорська підтримка від Ігоря Євгеновича є основою для розвитку та існування місцевого дитячого спорту, окрім того матеріально-технічний стан  школи теж не обходиться без допомоги Ігоря Ходака. 

Дитячий футбол  уже став частиною  спортивного життя громади, в Романів на заняття їдуть хлопчаки з сусідніх сіл. Таким чином формуючи тим самим потужну футбольну формацію не лише окремої громади, а й усієї області.


Пресслужба політичної партії "Наш край"
 
Тэги: Наш край, футбол, Ходак
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