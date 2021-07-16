Депутат від «Нашого краю» допомагає розвивати дитячий футбол на Житомирщині

Депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак фінансово підтримує розвиток дитячого футболу в Романівській громаді Житомирської області.
Уже декілька років Ігор Ходак є генеральним спонсором двох команд «Зоря» (Врублівка), яка виступає у Вищій лізі чемпіонату області та «Зоря» Романів, вона заявлена у Другій лізі. Обидва клуби мають потенціал і напрацьовані здобутки, які дозволять гідно виступити на заявлених чемпіонатах. Цього сезону фінансову підтримку отримав і футбольний клуб «Миропіль».
Проте головним у цьому футбольному сезоні у Романові є розвиток дитячого футболу. Спонсором і цього проєкту став Ігор Ходак.
«Усі легендарні футболісти колись були просто дітьми, які хвацько володіли м‘ячем у перших командах на рідних стадіонах. В них повірили, з ними займались і вони виростали легендами. Найкращий подарунок для дітей сьогодні - створити їм можливості для розвитку, середовище однодумців і вмілих наставників. Можливості, які формують вміння, потрібні цим хлопчакам, аби удосконалюватись. Вірю, що кожен з цих юних любителів футболу - майбутня зірка світового чемпіонату, кожен з ним заб‘є свій переможний гол! Моє бажання - підтримати їх фінансово, допомогти отримати необхідні і базові знання від умілих тренерів. Тому розвиток і становлення дитячого футболу на Романівщині для мене у пріоритеті»
, - зазначив Ігор Ходак.
Кілька місяців діти уже тренуються з командою тренерів, в яку входить і відомий в області футболіст та тренер Юрій Стрихарчук. Заняття проводяться на базі романівського стадіону двічі на тиждень. У хлопців уже є перші напрацювання і розкритий потенціал.
«Я хочу бачити цих хлопців щасливими, розвиненими, у захопливій грі, а не у згубному середовищі. Зараз вони активно тренуються, мають свої футбольні амбіції і відшліфовують навички. Завдання для нас, дорослих, забезпечити їм фінансову основу і підтримку»,
- говорить Ігор Ходак. Директор романівської ДЮСША Віталій Василівський констатує, що спонсорська підтримка від Ігоря Євгеновича є основою для розвитку та існування місцевого дитячого спорту, окрім того матеріально-технічний стан школи теж не обходиться без допомоги Ігоря Ходака.
Дитячий футбол уже став частиною спортивного життя громади, в Романів на заняття їдуть хлопчаки з сусідніх сіл. Таким чином формуючи тим самим потужну футбольну формацію не лише окремої громади, а й усієї області.
Пресслужба політичної партії "Наш край"