«Слуга народа» Денис Монастырский – новый глава МВД. Что о нем известно?

Верховная Рада назначила министром внутренних дел депутата от "Слуги Народа" и главу парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
Это назначение поддержал 271 народный депутат, информирует "Громадське
".
Во время своего выступления перед голосованием Монастырский отметил поддержку политики президента и упомянул о своих достижениях во время руководства правоохранительным комитетом парламента, который за два года разработал 48 законопроектов, ставших законами.
По словам Монастырского, главным его приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан, государства и увеличение доверия общества к правоохранительным органам.
Также он подчеркнул, что будет заботиться и об улучшении условий труда самих полицейских, в том числе добиваться увеличения расходов на их зарплаты. Среди приоритетов он упомянул и борьбу с организованной преступностью, развитие патрульной полиции, безопасность дорожного движения, противодействие распространению наркотиков и развитие пограничной службы.
"Я не обещаю мгновенно решить все проблемы – это невозможно. Но обещаю профессионально и принципиально выполнять свою работу на посту министра. И готов достойно нести свою службу в интересах народа и государства", – резюмировал Монастырский.
Во время вопросов к кандидату депутаты спросили у Монастырского о его позиции по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Тот ответил, что поскольку сейчас дело находится в суде, выводы делать рано.
Также депутаты поддержали досрочное прекращение депутатских полномочий Монастырского, поскольку закон запрещает совмещать эту роль с работой министром. Теперь профильный комитет должен оформить соответствующее постановление.
Кандидатуру Монастырского предложил президент Владимир Зеленский сразу же после того, как об подал в отставку предыдущий глава МВД Арсен Аваков
, который пробыл на этой должности более 7 лет.
СПРАВКА
. Денису Монастырскому 41 год, он по образованию юрист.
Сейчас Монастырский – депутат от "Слуги народа" и председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.
До избрания нардепом Монастырский преподавал в Хмельницком университете управления и права, работал юристом в нескольких частных компаниях – в частности Hillmont Partners, которая предоставляет юридические услуги для инвесторов и бизнеса, и "Лигал Консалтинг", консультирующая агентства по недвижимости.
В команду Зеленского Монастырского позвал его знакомый, ныне председатель образовательного комитета от "слуг" Сергей Бабак, который попросил его проанализировать правоохранительный блок программы будущего президента.
Еще до похода в политику Монастырский был хорошо знаком с верным спутником экс-министра МВД Арсена Авакова – Антоном Геращенко. В частности, с 2016 по 2019 год он был экспертом в Институте будущего, где Геращенко является соучредителем. Кроме того, был его помощником в парламенте 8-го созыва.