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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 16 » 15:55:52

Уход Авакова означает лишь одно – перевыборы депутатов, – Александр Коцюбко   PR  

Сегодня, 15:55:23 649 6 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уход Авакова означает лишь одно – перевыборы депутатов, – Александр Коцюбко

 Уход Авакова означает лишь одно - перевыборы депутатов Верховного Совета и Президента. Процесс необратимый, это произойдет этой осенью. Нам же, простым смертным избирателям, нужно особое внимание уделить людям, которые при власти 20 и более лет, кто был депутатом Верховного Совета Украины, губернатором, мэром, депутатом городского или областного советов. Это и Гундич, и Розенблат, и Рабинович, Моисеев, Сухомлин, Зубко и прочие. 

Если вам хорошо живется, можете в очередной раз их поблагодарить – проголосовать за них или вообще не ходить на выборы - это одно и то же. Наша жизнь на прямую зависит от людей, которых мы выбираем. С сожалением, вынужден констатировать, что они (все эти депутаты и прочие) никуда не уходят. Все эти гундичи, зубки, сухомлины и другие, постоянно делают рокировки и постоянно находят сумасшедших людей, которые голосуют за них. Я поражаюсь им, этим избирателям, - ничему их жизнь не учит. Живут на самом дне, дышат отравленным воздухом, пьют в городе отравленную воду из кранов или бутилированную, которую наливают из тех же кранов и продают в 40 раз дороже под видом артезианской. Депутаты и чиновники загадили речку Тетерев-спустили прямо в речку канализацию из своих домов (а канализация, это не только продукты их организмов, но еще вся бытовая химия), вся рыб подохла; вырубили все деревья, почти уничтожили Гидропарке. 

Запрещают работать и налоги сдирают без возможности получить доход. Флаг нам строят за 13,5 миллионов гривен. Дороги в городе уничтожены. Если заходишь за центральные улицы, оказываешься в бомжатнике – мусор, вонь, бездорожье. Эти можновладцы хорошего не сделали ничего, а нагадить успели везде и всюду. Поэтому я думаю, что первый вопрос, который надо задавать кандидату – был депутатом, чиновником или нет. Нам нужно вернуть в коммунальную собственность все украденное ими – центр вертебрологии «Лесной Берег», здания телерадиокомпании на Театральной, здание Радиокомпании, кинотеатры, аптеки, переговорные пункты, дом Трибеля – историческое здание и прочее незаконно присвоенное имущество. Потому что все это они украли. Нужно заключить под стражу мошенников, негодяев и предателей, лишить их гражданства Украины и выслать из Страны. А всех наших граждан вернуть из-за граничного рабства домой в Украину.
 

Эмигранты


Публика зажралась (советская публика). Когда люди живут хорошо, они всегда чем-то недовольны. Мальборо стоили 2,50, икра чёрная 4 рубля за кило.  Детские садики, школы, училища, техникумы, институты, университеты, академии, квартиры  – все бесплатно Вода – стакан с сиропом – 3 копейки, 5 стаканов (1 литр) - 15 копеек, бензин 7 копеек за литр. С дешёвым бензином была вообще проблема – его было так много, что его сливали в лесу. 

У нас на Малёванке весь лес ужасно вонял. И тут пришёл Мишка Меченый Первые пробили дно, - это «Макдональдс», те же две круглые булки с негниющими круглыми котлетами, а очередь километровая.. Дальше нам завезли полиэтиленовые пакеты и продавали по 5 рублей за штуку и джинсы по 200 рублей. Нам, как индейским папуасам начали навязывать, так называемую, свободу, возили кораблями кур и называли их ножками Буша. И многие начали уезжать на Запад - в свободу, продавали квартиры, машины, гаражи, дачи Всё их богатство свободный Запад сожрал за несколько месяцев. Вернуться не с чем. И поэтому люди находились на самом низком социальном уровне. И никто не покорил эту другую чужую страну. Вы свою, даже  личную жизнь не можете наладить при таком дне. Женщина с вами никакая не пойдёт. У вас даже не будет денег банально раз в месяц вызвать проститутку, чтобы она вам доставила хоть какую-то радость. Депрессия. 

Все заработанные деньги сжирает съёмная квартира. Поэтому приходится наниматься кем-то, с каким-нибудь мужиком. Один человек не может жить в отдельном комфорте.  «комфорт» состоит из комнаты, принесённой с мусорки картины, кровати без спинки с грязным матрацем. В этом бараке живут по несколько человек.  

Это и есть свобода? Ужас! Женщины приезжие не хотели работать на фабриках, они ищут парня, который будет оплачивать жильё. Наши женщины сбегали к американцам. Нашим женщинам казалось, что наши мужики алкоголики, руку поднимают, какие-то подонки, и искали счастье у американских хоботов. Потом разочаровывались, уходили, но проходили годы, молодость прошла. Это жопа, это дно! И с этого дна невозможно выйти.  И постоянно «нахлобучивали» разные контры, страховые и остальные. Люди приезжали с 2-3 миллионами долларов, а их обманывали.  Рядом нету папы и мамы, бабушек, дедушек, и не с кем посоветоваться. Банки задавят процентами. Вас заманивают низкими процентами, а затем присылают письмо и говорят «уважаемый друг. Мы очень волнуемся за наши деньги. У вас очень большой долг и мы повышаем проценты в два раза». И вы начинаете работать на проценты. Поломанный менталитет. 

Прилетают на родину – слёзы из глаз текут. Что я наделал? Плачут. За этот урок платят своей молодостью. Мозг не воспринимает иностранный язык, и вас раздражает. И они там живут, как собаки. Квартира – в кредит. Я не думаю, что вы протяните 25-30 лет при такой работе и стрессах, и никогда не будете иметь свою жилплощадь. В Европе, идёт такая страшная рецессия, что вам и не снилось. И тем, кто поет вам в уши, что там рай земной и всё в шоколаде, не верьте - все это враньё. Потому что эти люди сами себе не хотят признаться, что на Западе – «жопа». Будете жить на дне, работать, как ишак, погубите молодость, разобьёте семью, лишитесь своего имущества, потеряете свою идентичность, свой менталитет, не сможете провести в последний путь своих родителей. 

Как вы смотрите на людей, которые работаю на мусоровозе? Каждый день они пашут и вывозят вонючий мусор из контейнеров. Точно также на вас смотрят на Западе. Смотрят, как на баранов, потому что вы ещё и языка не знаете. Вас используют на заводе, на стройке, на сельхозработах  (на клубнике) по уходу за умирающими стариками. И если вы вышли замуж за иностранца, не радуйтесь, возможно на вас женились потому, что проститутки дорогие, да ещё и домработницу нанимать не нужно. Фильм «Рабыня Изаура» раскрывает. А потом вы начинаете замечать подозрительных мужчин у своего мужа, гомосексуализм там в расцвете. И вы понимаете, зачем он на вас женился. Айловью, айловью.., и на тебе – рабыня Изаура! И как-то странно – зачать ребёнка не получается. Поэтому вынуждена ехать обратно в Украину к любимому человеку. Но всё равно потом  окажется, что ваш ребёнок не ваш.. И в паспорте вашего ребёнка  будут графы «он», «она» и «оно». И учат вашего ребёнка в школе скотским урокам – заставляют называть маму и папу «родитель 1», « родитель 2»  И тут вам хочется уехать домой. А вашего ребёнка с вами не выпускают потому, что ваш ребёнок гражданин другой страны, а вы – нет. И начинаете  петь песню «Дивлюсь я небо, та й думку гадаю, -чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені Боже ти крилець не дав? Я б землю покинув та й в неб злітав» .

Общественный  деятель награждённый Житомирским горсоветом Знаком «Відзнака» Александр Коцюбко
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Комментариев: 6
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:10:44, Сегодня [Материал]

"Уход Авакова означает лишь одно - перевыборы депутатов Верховного Совета и Президента. Процесс необратимый, это произойдет этой осенью."

Записав собі нагадати Коцюбкові цю цитату 01.12.2021.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:32:47, Сегодня [Материал]

http://zhzh.info/publ/59-1-0-20188/ Прочитайте. полностью раскрыта афёра по продаже воды бутелированной со всевозможных " скважин"
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:43:57, Сегодня [Материал]

Давно відома інформація про те, що цієї осені ліваки за гроші РФ будуть розхитувати ситуацію. Агенти в обласних центрах вже починають інформаційну кaмпанію, побудовану на ностальгії за совком та висміюванні "гєйропи". Наступною буде теза про "одін народ", яку вже запустив в інформаційний простір головний відповідальний за гібридну війну?
Продовжуйте писати, пане "генерале", щоб папочка на вас товстішою була.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:59:57, Сегодня [Материал]

На 3. Вы хотите сказать. что критика незаконных действий таких как Сухомлин и его шайка-это проплаченная пропаганда и расшатывание ситуации за российские деньги? А действия этих сухомлиных и прочих как назвать? Они на кого работают?Уничтожаются бизнес и экономика (города и Страны )река отравлена .Вода -яд. зелёные насаждения города уничтожаются, бюджетные деньги(наши налоги) прилипают к их карманам, крадут земли . а для АТОшников нету! А 20 гектаров Аэропорта себе любимому присвоил , а многодетным матерям нету, Всё строительство в Житомире, от Эпицентра до МАФов антизаконно и антигосударственно. Так на кого работает Сухомлин? Раскажи-ка Святослав?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:44:14, Сегодня [Материал]

Олекса Строкатый...аналогичная ситуация была в Румынии в 80-х годах 20-го века. Там тоже в свете равных возможностей и классового равенства кто-то достиг небывалых успехов чем это кончилось все знают. я НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИЗЫВАЮ К НАСИЛИЮ . Поэтому я прошу и убеждаю всех идти на выборы. Наш выбор-это и есть наша жизнь и наше будущее. Не так страшно то что чиновник ворует, а страшно то что он больше делать ничего не умеет . кроме как воровать из бьюджета.
Читатель
6 Дмитрий (Читатель)   • 19:07:31, Сегодня [Материал]

Настоящий "генерал-восаул". "Индейские папуасы,
черная икра по 4 рубля за 1 кг." Впечатляет... Все вместе достойно клиента палаты №6.
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