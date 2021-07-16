Уход Авакова означает лишь одно – перевыборы депутатов, – Александр Коцюбко

Уход Авакова означает лишь одно - перевыборы депутатов Верховного Совета и Президента. Процесс необратимый, это произойдет этой осенью. Нам же, простым смертным избирателям, нужно особое внимание уделить людям, которые при власти 20 и более лет, кто был депутатом Верховного Совета Украины, губернатором, мэром, депутатом городского или областного советов. Это и Гундич, и Розенблат, и Рабинович, Моисеев, Сухомлин, Зубко и прочие.
Если вам хорошо живется, можете в очередной раз их поблагодарить – проголосовать за них или вообще не ходить на выборы - это одно и то же. Наша жизнь на прямую зависит от людей, которых мы выбираем. С сожалением, вынужден констатировать, что они (все эти депутаты и прочие) никуда не уходят. Все эти гундичи, зубки, сухомлины и другие, постоянно делают рокировки и постоянно находят сумасшедших людей, которые голосуют за них. Я поражаюсь им, этим избирателям, - ничему их жизнь не учит. Живут на самом дне, дышат отравленным воздухом, пьют в городе отравленную воду из кранов или бутилированную, которую наливают из тех же кранов и продают в 40 раз дороже под видом артезианской. Депутаты и чиновники загадили речку Тетерев-спустили прямо в речку канализацию из своих домов (а канализация, это не только продукты их организмов, но еще вся бытовая химия), вся рыб подохла; вырубили все деревья, почти уничтожили Гидропарке.
Запрещают работать и налоги сдирают без возможности получить доход. Флаг нам строят за 13,5 миллионов гривен. Дороги в городе уничтожены. Если заходишь за центральные улицы, оказываешься в бомжатнике – мусор, вонь, бездорожье. Эти можновладцы хорошего не сделали ничего, а нагадить успели везде и всюду. Поэтому я думаю, что первый вопрос, который надо задавать кандидату – был депутатом, чиновником или нет. Нам нужно вернуть в коммунальную собственность все украденное ими – центр вертебрологии «Лесной Берег», здания телерадиокомпании на Театральной, здание Радиокомпании, кинотеатры, аптеки, переговорные пункты, дом Трибеля – историческое здание и прочее незаконно присвоенное имущество. Потому что все это они украли. Нужно заключить под стражу мошенников, негодяев и предателей, лишить их гражданства Украины и выслать из Страны. А всех наших граждан вернуть из-за граничного рабства домой в Украину.
Эмигранты
Публика зажралась (советская публика). Когда люди живут хорошо, они всегда чем-то недовольны. Мальборо стоили 2,50, икра чёрная 4 рубля за кило. Детские садики, школы, училища, техникумы, институты, университеты, академии, квартиры – все бесплатно Вода – стакан с сиропом – 3 копейки, 5 стаканов (1 литр) - 15 копеек, бензин 7 копеек за литр. С дешёвым бензином была вообще проблема – его было так много, что его сливали в лесу.
У нас на Малёванке весь лес ужасно вонял. И тут пришёл Мишка Меченый Первые пробили дно, - это «Макдональдс», те же две круглые булки с негниющими круглыми котлетами, а очередь километровая.. Дальше нам завезли полиэтиленовые пакеты и продавали по 5 рублей за штуку и джинсы по 200 рублей. Нам, как индейским папуасам начали навязывать, так называемую, свободу, возили кораблями кур и называли их ножками Буша. И многие начали уезжать на Запад - в свободу, продавали квартиры, машины, гаражи, дачи Всё их богатство свободный Запад сожрал за несколько месяцев. Вернуться не с чем. И поэтому люди находились на самом низком социальном уровне. И никто не покорил эту другую чужую страну. Вы свою, даже личную жизнь не можете наладить при таком дне. Женщина с вами никакая не пойдёт. У вас даже не будет денег банально раз в месяц вызвать проститутку, чтобы она вам доставила хоть какую-то радость. Депрессия.
Все заработанные деньги сжирает съёмная квартира. Поэтому приходится наниматься кем-то, с каким-нибудь мужиком. Один человек не может жить в отдельном комфорте. «комфорт» состоит из комнаты, принесённой с мусорки картины, кровати без спинки с грязным матрацем. В этом бараке живут по несколько человек.
Это и есть свобода? Ужас! Женщины приезжие не хотели работать на фабриках, они ищут парня, который будет оплачивать жильё. Наши женщины сбегали к американцам. Нашим женщинам казалось, что наши мужики алкоголики, руку поднимают, какие-то подонки, и искали счастье у американских хоботов. Потом разочаровывались, уходили, но проходили годы, молодость прошла. Это жопа, это дно! И с этого дна невозможно выйти. И постоянно «нахлобучивали» разные контры, страховые и остальные. Люди приезжали с 2-3 миллионами долларов, а их обманывали. Рядом нету папы и мамы, бабушек, дедушек, и не с кем посоветоваться. Банки задавят процентами. Вас заманивают низкими процентами, а затем присылают письмо и говорят «уважаемый друг. Мы очень волнуемся за наши деньги. У вас очень большой долг и мы повышаем проценты в два раза». И вы начинаете работать на проценты. Поломанный менталитет.
Прилетают на родину – слёзы из глаз текут. Что я наделал? Плачут. За этот урок платят своей молодостью. Мозг не воспринимает иностранный язык, и вас раздражает. И они там живут, как собаки. Квартира – в кредит. Я не думаю, что вы протяните 25-30 лет при такой работе и стрессах, и никогда не будете иметь свою жилплощадь. В Европе, идёт такая страшная рецессия, что вам и не снилось. И тем, кто поет вам в уши, что там рай земной и всё в шоколаде, не верьте - все это враньё. Потому что эти люди сами себе не хотят признаться, что на Западе – «жопа». Будете жить на дне, работать, как ишак, погубите молодость, разобьёте семью, лишитесь своего имущества, потеряете свою идентичность, свой менталитет, не сможете провести в последний путь своих родителей.
Как вы смотрите на людей, которые работаю на мусоровозе? Каждый день они пашут и вывозят вонючий мусор из контейнеров. Точно также на вас смотрят на Западе. Смотрят, как на баранов, потому что вы ещё и языка не знаете. Вас используют на заводе, на стройке, на сельхозработах (на клубнике) по уходу за умирающими стариками. И если вы вышли замуж за иностранца, не радуйтесь, возможно на вас женились потому, что проститутки дорогие, да ещё и домработницу нанимать не нужно. Фильм «Рабыня Изаура» раскрывает. А потом вы начинаете замечать подозрительных мужчин у своего мужа, гомосексуализм там в расцвете. И вы понимаете, зачем он на вас женился. Айловью, айловью.., и на тебе – рабыня Изаура! И как-то странно – зачать ребёнка не получается. Поэтому вынуждена ехать обратно в Украину к любимому человеку. Но всё равно потом окажется, что ваш ребёнок не ваш.. И в паспорте вашего ребёнка будут графы «он», «она» и «оно». И учат вашего ребёнка в школе скотским урокам – заставляют называть маму и папу «родитель 1», « родитель 2» И тут вам хочется уехать домой. А вашего ребёнка с вами не выпускают потому, что ваш ребёнок гражданин другой страны, а вы – нет. И начинаете петь песню «Дивлюсь я небо, та й думку гадаю, -чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені Боже ти крилець не дав? Я б землю покинув та й в неб злітав» .
Общественный деятель награждённый Житомирским горсоветом Знаком «Відзнака» Александр Коцюбко