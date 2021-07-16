В Житомирской области будут ремонтировать еще одну трассу: САД заказала проект

В Житомирской области планируют отремонтировать трассу государственного значения Т-06-12. Служба автодорог уже заключила договор на разработку проектной документации для ремонта.
Как сообщает "ЖЖ
" пресс-служба САД Житомирской области, в планах ремонт участка от города Новоград-Волынский до Першотравенска на Барановщине.
"Заключен договор на разработку проектной документации на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-06-12 Новоград-Волынский - Полонное - Староконстантинов на участке км 6+000 - км 47+950", - говорится в сообщении.
Проектную документацию разработает ООО "Держпроект".
Автодорога Т-06-12 пролегает по территории Житомирской и Хмельницкой областей. Протяженность на территории Житомирщины - 42 километра.
Стоит добавить, что в плачевном состоянии остается автодорога P-18 Житомир - Сквира. Служба автодорог в этом году не планирует там проводить ремонт, зато активно ремонтируется М-21
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