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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 16 » 17:28:55

В Житомирской области будут ремонтировать еще одну трассу: САД заказала проект

Сегодня, 17:28:55 423 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области будут ремонтировать еще одну трассу: САД заказала проект

 В Житомирской области планируют отремонтировать трассу государственного значения Т-06-12. Служба автодорог уже заключила договор на разработку проектной документации для ремонта.

Как сообщает "ЖЖ" пресс-служба САД Житомирской области, в планах ремонт участка от города Новоград-Волынский до Першотравенска на Барановщине.
 

"Заключен договор на разработку проектной документации на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-06-12 Новоград-Волынский - Полонное - Староконстантинов на участке км 6+000 - км 47+950", - говорится в сообщении.




Проектную документацию разработает ООО "Держпроект".

Автодорога Т-06-12 пролегает по территории Житомирской и Хмельницкой областей. Протяженность на территории Житомирщины - 42 километра.

Стоит добавить, что в плачевном состоянии остается автодорога P-18 Житомир - Сквира. Служба автодорог в этом году не планирует там проводить ремонт, зато активно ремонтируется М-21.
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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