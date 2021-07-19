Велике будівництво на Житомирщині: триває капітальний ремонт ділянки дороги Романів – Лісна Рудня – Межирічка

У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Житомирській області триває розбудова транспортної інфраструктури, будівництво та ремонт доріг.

Так, станом на сьогодні проводиться капітальний ремонт ділянки дороги Романів – Лісна Рудня – Межирічка. Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, йдеться про ділянку км 1+500 – км 6+500.

Існуюча автомобільна дорога О 061938 належить до V категорії і проходить у межах населених пунктів смт Романів та с. Ясногород Житомирського району Житомирської області.

Капітальний ремонт ділянки передбачає:

влаштування 5,0 км асфальтобетонного покриття;

влаштування п’яти автобусних зупинок;

пониження бортового каменю до 2,5 см у місці сполучення пішохідних тротуарів із проїзною частиною дороги на пішохідних переходах для можливості переміщення маломобільних груп населення;

влаштування поширення на ділянках, де існуюча ширина проїзної частини менша за проєктну;

влаштування двох нових мостів довжиною 12,5 м кожен.

На даний момент на об’єкті влаштовано 5,0 км а/б покриття, 8 примикань, 5 зупинок громадського транспорту, які відносяться до уособлених зупинок. Також на тротуарах влаштовано новий дорожній одяг, встановлено комплекси автономного освітлення на базі посилених металевих опор.

Станом на 19.07.2021 на об’єкті залишилося виконати влаштування узбіч, колесовідбійника, тактильної плитки, дорожньої розмітки, ремонт штучних споруд (лотків водовідведення).

Довідково. Підрядник — ТОВ «Будстандарт ЛТД». Загальна кошторисна вартість об’єкту становить 49 540,380 тис грн.