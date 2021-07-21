В Бердичеве резиновой пулей убили 53-летнего мужчину: как это случилось

В Бердичеве, в районе улицы Чудновской, №№57-59, выстрелом из травматического оружия был убит 53-летний местный житель Александр Лисовский. Роковой выстрел прозвучал в момент, когда он замахнулся на своего будущего убийцу ножом. По данным ГУ Нацполиции в Житомирской области, это произошло 18 июля около 16.00.

Что самое удивительное, конфликт возник буквально на ровном месте между совершенно не знакомыми друг с другом людьми. Это произошло в продуктовом магазине, что недалеко от дома, где живет семья Лисовских. Александр Лисовский за что-то ударил находящегося рядом мужчину (имени этого мужчины мы пока не знаем).

Друг приехал на помощь другу

Поскольку нападавший был не один, пострадавшая сторона тоже вызвала подмогу. Ею оказался 32-летний знакомый жертвы нападения, как потом нам удалось установить, – Александр Брайлян, уроженец предместья Бердичева – села Скраглевка. Он приехал на помощь другу, вооруженный травматом.

Корреспонденту удалось найти свидетеля кровавых событий. Он представился Иваном Никифоровичем. Живет неподалеку. Вот, что рассказал Иван Никифорович:

– Были какие-то разборки, собралось человек 25. Потом, вроде, все порешали, расселись по машинам, и тут прозвучали четыре выстрела.



По мнению нашего собеседника, покойный вместе с братом и друзьями искал обидчика своего сына. Деталей не знает.

Житель улицы Чудновской Иван Никифорович: «Были какие-то разборки, собралось человек 25. Потом, вроде, все порешали, расселись по машинам, и тут прозвучали четыре выстрела»



Жительница тупичка, где находится дом Лисовских, Галина, показала, где именно упал раненый Александр Лисовский – под ее забором.

Соседка Лисовских Галина: «Саша умер вот здесь, возле моего забора»

Нескольких метров не дошел до своего дома, который буквально напротив. «Скорую» ждали около получаса, чтоб та приехала констатировать смерть, заметил другой сосед Лисовских, по имени Анатолий.

Брат убитого говорить что-либо отказался

Корреспонденту еженедельника удалось застать брата убитого во дворе его дома. Тот говорить что-либо отказался и не захотел называть своего имени. В беседах с другими жителями тупичка было заметно, что Лисовских они побаиваются. Как потом выяснилось, убитый в 2007 году имел проблемы с законом – был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений.

Итак, попытаемся расставить фигуры на воображаемой шахматной доске. Александр Лисовский с родственниками и друзьями разыскивает обидчиков своего сына, вооружившись несколькими единицами холодного оружия. В продуктовом магазине по неизвестным причинам вступает в конфликт с посетителем магазина, который никакого отношения к обидчикам его сына не имеет, и наносит ему удар. Он, понимая, что один в поле не воин, вызванивает своего друга Александра Брайляна. Тот приехал на ул. Чудновскую, вооруженный травматическим пистолетом (который официально на него зарегистрирован). Разборки продолжаются на улице. Лисовский грозит Брайляну ножом, тот в ответ применяет оружие. Выстрел резиновой пулей в грудь Лисовскому оказывается смертельным.

А далее события развивались следующим образом. Вскоре после получения сообщения о стрельбе на Чудновской в полицию поступает сообщение из травмпункта о больном с резаными ранами предплечья. Как пояснила начальник отдела коммуникации областного главка полиции Алла Ващенко, сопоставив факты, полицейские направились в травмпункт и задержали там вероятного убийцу. По ее словам, предстоит еще ряд экспертиз и воспроизведение событий происшествия, чтобы можно было с уверенностью говорить о том, стрелял ли задержанный после получения ножевых ранений или же эти раны появились на его руке по другим причинам.

Итак, Брайлян намерен доказать, что применял травматическое оружие с целью самозащиты. Однако, так ли это на самом деле, следствию еще предстоит установить.

Далее корреспондент съездил в Скраглевку, где в просторном новом доме живут родители Александра Брайляна (сам он живет в Киеве). Соседи Брайлянов охарактеризовали Александра положительно. Удалось также выяснить, что он занимается пригоном автомобилей из Европы. Что пока тайна за семью печатями – это друг Брайляна, который, поскандалив с Лисовским, вызвал его на помощь. Назовем его Неизвестный. В полиции уверяют, что до встречи в магазине погибший не был знаком с Александром Брайляном и Неизвестным, их пути никогда не пересекались.

Дом Брайлянов в Скраглевке

Досудебное расследование проводится по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проведен осмотр места происшествия и изъяты ряд вещественных доказательств, в том числе резиновые пули, гильзы и холодное оружие. Также назначена судебно-медицинская экспертиза причин смерти погибшего.

Автор: Виктор Бакальчук, еженедельник “Субота”.