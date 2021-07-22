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Як працює амбулаторія в Дубрівці Новоград-Волинського району. ВІДЕО

Сегодня, 08:44:52 244 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Як працює амбулаторія в Дубрівці Новоград-Волинського району. ВІДЕО

21 липня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко в рамках робочої поїздки до Новоград-Волинського району оглянув роботу амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом у с. Дубрівка, яка побудована в рамках програми Президента «Велике будівництво». Разом із керівництвом Новоград-Волинського району він поспілкувався з керівництвом Дубрівської громади, персоналом амбулаторії та місцевими жителями, - повідомляють на сайті ОДА.

Так, Віталій Бунечко ознайомився з функціонуванням амбулаторії, її матеріально-технічною базою, а також обговорив із медичними працівниками закладу подальший розвиток амбулаторії та залучення до її роботи нових медичних спеціалістів.

«Амбулаторія в селі Дубрівка – це гарний приклад злагодженої співпраці держави, області й громади. Приємно, що молодий голова громади, переконавшись в ефективності співпраці із державою на прикладі програми Президента «Велике будівництво» вже планує нові важливі для місцевих жителів об’єкти», — зазначив Віталій Бунечко.


Відповідно до спільного брендбуку Мінрегіону та МОЗ, проєктом було передбачено будівництво одноповерхової будівлі загальною площею 320,0 м кв, яка складається із:

  • житлової зони – кімната, кухня-їдальня, гардеробна, санвузол, душова;
  • зони для надання первинної медичної допомоги – кабінети лікарів, процедурна, кабінет щеплень, аптечний пункт, реєстратура.


Планова потужність – 37 відвідувань на добу.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, загальна кошторисна вартість амбулаторії склала 9116,072 тис. грн, із них 8204,465 тис. грн – кошти субвенції та 911,607 тис. грн – кошти співфінансування з місцевого бюджету.

Також за кошти субвенції амбулаторія забезпечена службовим автомобілем для медичних працівників та медичним обладнанням.
 

Тэги: Амбулатория
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