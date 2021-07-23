Велике будівництво на Житомирщині: Віталій Бунечко взяв участь у відкритті будинку культури у Малині. ФОТО

22 липня голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час робочої поїздки до Коростенського району долучився до урочистого відкриття районного будинку культури у м. Малині, який було капітально відремонтовано в рамках програми Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Участь у заході також взяли народні депутати України Арсеній Пушкаренко та Тетяна Грищенко, представники районної та міської влади.

У відремонтованому будинку культури забезпечено комфортні та безпечні умови для надання культурних послуг, створення сприятливих умов для життєвого самовизначення, самореалізації та дозвілля молоді.

«Програма Президента «Велике будівництво» відкриває нові можливості для доступу жителів Житомирщини до всіх необхідних послуг. Завдяки ефективній співпраці держави, області та громади будинок культури стане однією з прикрас міста та справжнім творчим центром для молоді. Адже тут людина духовно збагачується, розвиває свої таланти, культурно відпочиває, а молоде покоління має змогу пов’язати із творчістю своє майбутнє», — сказав Віталій Бунечко.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА, в даному проєкті виконано усі роботи, необхідні для повноцінного функціонування будинку культури:

влаштовано новий дах із заміною несучих конструкцій;

утеплено та оздоблено фасади;

встановлено нові віконні та дверні блоки;

упоряджено вхідну групу та ґанки;

влаштовано усі інженерні комунікації (опалення, вентиляцію, електрику, водопостачання та водовідведення);

встановлено нову сантехніку;

виконано оздоблення внутрішніх приміщень;

влаштовано нову сцену, сценічне обладнання та меблі у глядацькій залі.

Проєктом також враховано комплекс заходів, спрямованих на підвищення техніко-експлуатаційних характеристик будівлі. Глядацька зала розрахована на 450 місць.

«Ми повинні робити все можливе, щоб діти мали простір для культурного розвитку. Без сумніву, такий будинок культури має бути в кожній громаді. Там, де існують культурні осередки, буде продовжуватися життя і відтворюватися самобутня культура українського народу, наша історія», — додав Віталій Бунечко.

Довідково. Капітальний ремонт об’єкту виконувався протягом 2018-2020 років за кошти Державного фонду регіонального розвитку та коштів місцевого бюджету (Малинського районного та міського). Загальна кошторисна вартість об’єкту – 46,05 млн грн. Протягом 2018-2020 років використано 38,55 млн грн (ДФРР – 32,53 млн грн, місцевий бюджет – 6,02 млн грн).















