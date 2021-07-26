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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 26 » 13:59:52

СБУ не дала жителям Житомирщины вывезти из страны комплектующие к зенитно-ракетным комплексам

Сегодня, 13:59:52 424 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ не дала жителям Житомирщины вывезти из страны комплектующие к зенитно-ракетным комплексам

 Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали попытку незаконного вывоза из Украины комлпектуючих к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.
 

"Противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей. Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения", - информирует сцецслужба.


Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу.



В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили:
 
  • документы, подтверждающие незаконную деятельность;
  • комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. В пресс-службе добавили, что участникам преступной группировки сообщено о подозрении в государственной измене, нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, а также похищении оружия.

Фото: СБУ
Тэги: Житомирская область, СБУ, ЗРК
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