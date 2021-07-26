СБУ не дала жителям Житомирщины вывезти из страны комплектующие к зенитно-ракетным комплексам

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали попытку незаконного вывоза из Украины комлпектуючих к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК). Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины
в Житомирской области.
"Противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей. Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения", - информирует сцецслужба.
Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу.
В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили:
- документы, подтверждающие незаконную деятельность;
- комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению.
Изъятые предметы направлены на экспертизу. В пресс-службе добавили, что участникам преступной группировки сообщено о подозрении в государственной измене, нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, а также похищении оружия.
Фото: СБУ