Назван самый популярный среди абитуриентов университет Житомира

Портал Освіта.ua опубликовал рейтинг 100 украинских вузов, которые в этом году самые популярные среди абитуриентов.
Сообщается
, что всего в учебные заведения подано более 1 млн 700 тыс. заявлений от абитуриентов. В том числе 1 млн 200 тыс. заявлений подано абитуриентами на основе полного общего среднего образования (11 класс).
"Как и в прошлом году, лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования, является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Третью строчку занимает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Четвертое и пятое место занимают Национальный авиационный университет и Национальный университет "Львовская политехника", - говорится в сообщении.
В рейтинг попали и житомирские университеты. Самое высокое место в ЖГУ им. Ивана Франко - 37 (7515 заявлений), Житомирская политехника на 40 месте (7258).
Полесский национальный университет (бывший национальный агроэкологический университет) занимает 91 место (3011 заявлений).
В таблице учтены все заявления от поступающих на обучение для получения квалификационных уровней бакалавра и магистра на базе полного общего среднего образования по всем формам обучения по состоянию на 26 июля 2021 года.