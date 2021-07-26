Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 26 Июля 2021    17:25:13
|
Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Июль » 26 » 17:02:58

Назван самый популярный среди абитуриентов университет Житомира

Сегодня, 17:02:58 73 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Назван самый популярный среди абитуриентов университет Житомира

 Портал Освіта.ua опубликовал рейтинг 100 украинских вузов, которые в этом году самые популярные среди абитуриентов.

Сообщается, что всего в учебные заведения подано более 1 млн 700 тыс. заявлений от абитуриентов. В том числе 1 млн 200 тыс. заявлений подано абитуриентами на основе полного общего среднего образования (11 класс).
 

"Как и в прошлом году, лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования, является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Третью строчку занимает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Четвертое и пятое место занимают Национальный авиационный университет и Национальный университет "Львовская политехника", - говорится в сообщении.


В рейтинг попали и житомирские университеты. Самое высокое место в ЖГУ им. Ивана Франко - 37 (7515 заявлений), Житомирская политехника на 40 месте (7258).

Полесский национальный университет (бывший национальный агроэкологический университет) занимает 91 место (3011 заявлений).





В таблице учтены все заявления от поступающих на обучение для получения квалификационных уровней бакалавра и магистра на базе полного общего среднего образования по всем формам обучения по состоянию на 26 июля 2021 года.
Тэги: образование, Университет, вступительная кампания, рейтинг
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus