Назван самый популярный среди абитуриентов университет Житомира

"Как и в прошлом году, лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования, является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Третью строчку занимает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Четвертое и пятое место занимают Национальный авиационный университет и Национальный университет "Львовская политехника", - говорится в сообщении.

В таблице учтены все заявления от поступающих на обучение для получения квалификационных уровней бакалавра и магистра на базе полного общего среднего образования по всем формам обучения по состоянию на 26 июля 2021 года.