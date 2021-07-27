На дорогах Житомирщины за неделю поймали сотню пьяных водителей

На территории Житомирщины с 20 июля начался месячник безопасности движения. На автодорогах области работают дополнительные экипажи подразделений реагирования патрульной полиции.
Как пояснили "ЖЖ
" в полиции, основная задача экипажей - профилактика дорожно-транспортных происшествий и надзор за соблюдением участниками дорожного движения мер безопасности.
В течение первой недели правоохранители зафиксировали около 100 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
"За первую неделю превентивной работы мы зафиксировали более 1700 нарушений Правил дорожного движения. Среди них около сотни связанные с управлением в нетрезвом состоянии", - прокомментировал начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Житомирщины Виталий Магалецкий.
Напомним, 26 июля в Житомирской области заработали камеры автоматической фиксации
нарушений ПДД.