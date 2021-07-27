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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 27 » 08:25:35

На дорогах Житомирщины за неделю поймали сотню пьяных водителей

Сегодня, 08:25:35 250 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На дорогах Житомирщины за неделю поймали сотню пьяных водителей

 На территории Житомирщины с 20 июля начался месячник безопасности движения. На автодорогах области работают дополнительные экипажи подразделений реагирования патрульной полиции.

Как пояснили "ЖЖ" в полиции, основная задача экипажей - профилактика дорожно-транспортных происшествий и надзор за соблюдением участниками дорожного движения мер безопасности.

В течение первой недели правоохранители зафиксировали около 100 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
 

"За первую неделю превентивной работы мы зафиксировали более 1700 нарушений Правил дорожного движения. Среди них около сотни связанные с управлением в нетрезвом состоянии", - прокомментировал начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Житомирщины Виталий Магалецкий.


Напомним, 26 июля в Житомирской области заработали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.
Тэги: полиция, пьяный водитель, Житомирщина
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