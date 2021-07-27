В реке на Житомирщине зашкаливает уровень кишечной палочки: прокуратура открыла дело

На городском пляже города Коростень загрязненность воды в реке Уж почти в 50 раз больше нормы. В связи с этим прокуратура
открыла уголовное производство.
"Согласно отобранным 21.07.2021 лабораторным центром пробам, в воде превышены нормы микробиологических показателей почти в 50 раз, а именно, индекс лактозоположительной кишечной палочки составляет 240 000 / куб. дм при норме не более 5000 / куб. дм. Коростенской окружной прокуратурой внесено в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушении правил охраны вод, повлекшее их загрязнения (ч. 1 ст. 242 УК Украины)"
, - информирует областная прокуратура.
С целью установления причиненного окружающей среде вреда будут привлечены соответствующие специалисты, отобраны образцы воды для проведения экспертиз и установления обстоятельств совершения преступления и причастных лиц.
Материалы производства для проведения досудебного расследования будут переданы в Коростенское райуправление полиции.
Стоит добавить, что по результатам обследования вода в р. Тетерев на взрослом и детском пляжах в Гидропарке не соответствует норме
по санитарно-химическим показателям (химическое и биохимическое потребление кислорода). Зато по микробиологическим показателям соответствует нормативным значениям: индекс лактозоположительной кишечной палочки не превышает норму, патогенные энтеробактерии не обнаружены.