Учёные подтвердили, что коронавирус вызывает ухудшение интеллекта — и он не восстанавливается после выздоровления

Группа учёных из Великобритании опубликовала в медицинском журнале The Lancet результаты масштабного исследования, которые однозначно говорят о негативном влиянии коронавируса на уровень интеллекта. По данным исследователей, оно сохраняется и после выздоровления от Covid-19.



Подозрения о неврологических осложнениях после Covid-19 высказывались давно — многие переболевшие жалуются на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью и вниманием, головную боль и депрессию, прочие признаки поражения центральной нервной системы.



Один из характерных симптомов Covid-19 — потерю обоняния и вкуса — также связывают с нарушениями работы центральной нервной системы: коронавирус повреждает обонятельные нейроны головного мозга.



Однако надёжных подтверждений влияния SARS-CoV-2 на интеллект до сих пор не было, несмотря на то, что коронавирус уже находили в отдельных областях головного мозга умерших от Covid-19.

Онлайн-исследование умственных способностей

Специалисты британских вузов при помощи «Би-би-си» провели анкетированное онлайн-исследование умственных способностей, которое проходило с января по декабрь 2020 года и качественно охватило 81 337 человек — столько людей предоставили все требуемые данные.



Исследование включало когнитивные тесты Great British Intelligence Test, использующие отличный от тестов на IQ и более точный метод, а также опросник на тему Covid-19 — был ли официальный диагноз, какие симптомы проявлялись, проходило лечение на дому или в больнице, насколько тяжело протекала болезнь, беспокоят ли теперь психологические проблемы.

Результаты людей, которые перенесли Covid-19, учёные сопоставили с показателями здоровых людей с учётом пола, возраста, расы, уровня дохода и образования, и прочих показателей.

Выборки в 81 тысячу человек было более чем достаточно, чтобы нивелировать любые индивидуальные различия с помощью статистических методов.

Также учёные отсеяли влияние на интеллект предшествующих болезни факторов вроде пола, возраста, профессии, страны проживания с помощью более общей модели, которая базировалась на независимом наборе данных GBIT, собранных у 269 264 человек.

Выявили признаки ухудшения интеллекта

В итоге исследование выявило значительные признаки ухудшения интеллекта из-за перенесённого Covid-19. Самый серьёзный ущерб коронавирус нанёс людям, которые переболели тяжёлой формой с привлечением ИВЛ — их глобальный сводный балл интеллекта снизился на 0,47 SD, что примерно соответствует семи традиционным баллам IQ.



У людей, которым потребовалась госпитализация без использования ИВЛ, уровень интеллекта упал на 0,26 SD. Переболевшие на дому лёгкой формой Covid-19 потеряли в общем 0,23 SD. Для сравнения: инсульт приводит к среднему ухудшению интеллекта на 0,24 SD.



Наибольший урон коронавирус наносит способностям к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. Ощутимо ухудшается умение работать с плоскими и трёхмерными объектами.

Интеллект, скорее всего, не восстанавливается

Исследователи также изучили возможную связь между когнитивными нарушениями и временем, которое прошло с момента заболевания. Они проанализировали подгруппу людей, которые проходили тестирование в разное время после выявления первых симптомов Covid-19 — от нескольких недель до девяти месяцев. Никакой закономерности учёные не обнаружили — это значит, что пострадавший от коронавируса интеллект, скорее всего, не восстанавливается со временем.



Авторы исследования настаивают на более тщательном изучении явления — в частности, необходимо надёжно проверить с помощью МРТ и других методов данные о структурных изменениях в головном мозге, энцефалопатии, мелких мозговых кровоизлияниях, серьёзных психологических и психиатрических симптомах после выздоровления от Covid-19.





Напомини, в июле прошлого года, группа парней из организации "Автономные националисты" устроили акцию протеста на улице Михайловской, напротив входа в Житомирский городской совет.«Коронавирус это лохотрон и мы не стесняемся про это заявить», - сказал на камеру участник акции Олег Пионтковский.