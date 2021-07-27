Тысячи людей без масок и пробки. Как в Киеве прошел крестный ход Московского патриархата. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве во вторник, 27 июля, прошли мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Несмотря на то, что основные действия были запланированы на 13:00, правоохранители перекрыли центр столицы еще в 6:00.
Как сообщает "Обозреватель
", прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата с самого утра начали собираться в районе Европейской площади и Владимирской горки.
Подходы к этим локациям были перекрыты усиленными нарядами правоохранителей и при этом всех проверяли на наличие запрещенных предметов. В частности, один из таким пунктов пропуска находился на улице Крещатик между Майданом Назалежности и Европейской площадью.
Паломников УПЦ МП доставляли к Владимирской горке на автобусах. Впрочем, часть из них добирались на место самостоятельно.
Некоторые верующие привезли с собой детей, но практически все прибывшие были без защитной маски.
В парке с самого утра верующие начали занимать места поближе к памятнику Владимиру Великому. Одни паломники сидели на лавочках, а другие – на земле на покрывалах или карематах. Среди верующих было замечено большое количество людей, которые просили милостыню.
Учитывая жару, организаторы мероприятия устроили бесплатную раздачу воды. Этим занимались монахини. Также прихожане могли попить в специальных палатках, которые устанавливали полицейские.
Кроме того, цистерны с водой для паломников в парке устанавливала киевская городская власть. Из-за жары верующих просили брать с собой зонтики, а в случае недомогания сразу же обращаться к врачам или правоохранителям, которые дежурили по периметру Владимирской горки.
Также возле места проведения молебна находилось большое количество сотрудников СМИ, а местность вокруг памятника была буквально опутана кабелями для видеокамер.
Отметим, что около 12:00 в центре столицы образовались многочисленные пробки.
В 13:00 на Владимирскую горку приехал Митрополит Онуфрий. С ним также прибыли представители еще трех православных церквей – Чешской, Словацкой, Антиохийской и Сербской.
В 13:30 паломники, которые не смогли побывать у памятника Владимира, начали формировать проход для Крестного хода во главе с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.
Они располагались слева от Европейской площади. Пели псалмы и ожидали благословения митрополитов, когда те начнут проходить мимо.
В 13:40 Крестный ход начался – люди сформировали колону, которая направилась в сторону Киево-Печерской Лавры по улице Грушевского.
По оценке МВД в Крестном ходу приняли участие около 55 тысяч человек
.
Уже на подходе к Лавре Крестный ход превратился в толпу. Узенькую улицу Лаврскую заполонили тысячи паломников.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, по состоянию на 15:25 никаких серьезных происшествия не зафиксировано. В 15.35 полиция начала открывать движение по улице Лаврской – Крестный ход закончился.
Фото: Обозреватель