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Тысячи людей без масок и пробки. Как в Киеве прошел крестный ход Московского патриархата. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 16:58:30 553 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тысячи людей без масок и пробки. Как в Киеве прошел крестный ход Московского патриархата. ФОТОРЕПОРТАЖ

 В Киеве во вторник, 27 июля, прошли мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Несмотря на то, что основные действия были запланированы на 13:00, правоохранители перекрыли центр столицы еще в 6:00.

Как сообщает "Обозреватель", прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата с самого утра начали собираться в районе Европейской площади и Владимирской горки.



Подходы к этим локациям были перекрыты усиленными нарядами правоохранителей и при этом всех проверяли на наличие запрещенных предметов. В частности, один из таким пунктов пропуска находился на улице Крещатик между Майданом Назалежности и Европейской площадью.



Паломников УПЦ МП доставляли к Владимирской горке на автобусах. Впрочем, часть из них добирались на место самостоятельно.







Некоторые верующие привезли с собой детей, но практически все прибывшие были без защитной маски.





В парке с самого утра верующие начали занимать места поближе к памятнику Владимиру Великому. Одни паломники сидели на лавочках, а другие – на земле на покрывалах или карематах. Среди верующих было замечено большое количество людей, которые просили милостыню.







Учитывая жару, организаторы мероприятия устроили бесплатную раздачу воды. Этим занимались монахини. Также прихожане могли попить в специальных палатках, которые устанавливали полицейские.









Кроме того, цистерны с водой для паломников в парке устанавливала киевская городская власть. Из-за жары верующих просили брать с собой зонтики, а в случае недомогания сразу же обращаться к врачам или правоохранителям, которые дежурили по периметру Владимирской горки.







Также возле места проведения молебна находилось большое количество сотрудников СМИ, а местность вокруг памятника была буквально опутана кабелями для видеокамер.

Отметим, что около 12:00 в центре столицы образовались многочисленные пробки.



В 13:00 на Владимирскую горку приехал Митрополит Онуфрий. С ним также прибыли представители еще трех православных церквей – Чешской, Словацкой, Антиохийской и Сербской.

В 13:30 паломники, которые не смогли побывать у памятника Владимира, начали формировать проход для Крестного хода во главе с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.





Они располагались слева от Европейской площади. Пели псалмы и ожидали благословения митрополитов, когда те начнут проходить мимо.







В 13:40 Крестный ход начался – люди сформировали колону, которая направилась в сторону Киево-Печерской Лавры по улице Грушевского.





По оценке МВД в Крестном ходу приняли участие около 55 тысяч человек.







Уже на подходе к Лавре Крестный ход превратился в толпу. Узенькую улицу Лаврскую заполонили тысячи паломников.





Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, по состоянию на 15:25 никаких серьезных происшествия не зафиксировано. В 15.35 полиция начала открывать движение по улице Лаврской – Крестный ход закончился.



Фото: Обозреватель
Тэги: Киев, церковь, Крещение Киевской Руси, УПЦ МП
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Koron
1 Koron (Koron)   • 20:36:17, Сегодня [Материал]

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