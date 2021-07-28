В Вооруженных силах Украины новый главнокомандующий. Он родом из Житомирской области

Президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров
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"С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Так вот, синергии, к сожалению, не видим, видим, наоборот, конфликты.", - отметил Никифоров.
Руслан Хомчак
Президент назначил на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который по сей день занимал должность командующего оперативного командования "Север".
"Руслан Хомчак переходит на должность первого заместителя секретаря СНБО, соответственно, с этой должности идет действующий заместитель Михаил Коваль", - добавил пресс-секретарь.
Указы об увольнении Хомчака
с действующей должности и назначении на его место Залужного
уже опубликованы на сайте Офиса президента.
Что известно о Залужном
Валерий Залужный родился в 1973 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. Он учился на общевойсковом факультете Одесского высшего объединенного командного училища, которое окончил в 1997 году. В 2005 году Залужный вступил в Национальную академию обороны Украины, обучение в которой закончил в 2007 году.
Валерий Залужный
После окончания учебы он был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области. В 2009-2012 годах Залужный был командиром 51-й отдельной механизированной бригады, а в конце 2019-го стал командующим Оперативного командования "Север".