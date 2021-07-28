На дороге между селами автобус сбил велосипедистов: их доставили в больницу

Ночью 28 июня в Житомирской области рейсовый автобус сбил двух велосипедистов. Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку с. Подлубы Емильчинской громады.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
"Предварительно, около 2:10 водитель автобуса Shaolin, 60-летний житель г. Олевск, двигаясь в направлении пгт Емильчино, совершил наезд на двух мужчин, которые на велосипедах двигались в попутном направлении", - рассказали правоохранители.
В результате ДТП велосипедисты, 34-летний житель пгт Емильчино и 18-летний житель с. Подлубы, получили травмы и были госпитализированы в Житомирскую областную больницу.
В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.