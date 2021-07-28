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На дороге между селами автобус сбил велосипедистов: их доставили в больницу

Сегодня, 12:35:28 465 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На дороге между селами автобус сбил велосипедистов: их доставили в больницу

 Ночью 28 июня в Житомирской области рейсовый автобус сбил двух велосипедистов. Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку с. Подлубы Емильчинской громады.

Об этом "Журналу Житомира" сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
 

"Предварительно, около 2:10 водитель автобуса Shaolin, 60-летний житель г. Олевск, двигаясь в направлении пгт Емильчино, совершил наезд на двух мужчин, которые на велосипедах двигались в попутном направлении", - рассказали правоохранители.


В результате ДТП велосипедисты, 34-летний житель пгт Емильчино и 18-летний житель с. Подлубы, получили травмы и были госпитализированы в Житомирскую областную больницу.

В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Тэги: Житомирская область, дтп
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