Водоканал отреагировал на жалобы житомирян: промывают сети и берут пробы воды

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" отреагировало на жалобы горожан об ухудшении качества воды и выполнило промывку водопроводной сети. Об этом 28 июля сообщили на Facebook-странице
предприятия.
"Аварийная бригада КП "Житомирводоканал" открыла пожарные гидранты по 21 адресу в разных районах нашего города и выполнила работы по промывке водопроводной системы для удаления осадка, накопившегося в сети и улучшения качества воды, поступающей в дома", - информируют коммунальщики.
Кроме того, в городе работает мобильная бригада, которая оперативно реагирует на обращения жителей.
"Выезжает для дополнительной промывки сетей по тем адресам, по которым качество воды до сих пор не улучшилось"
, - добавили в КП.
Отмечается, что работники контрольно-измерительной лаборатории проводят отбор проб воды у жителей, от которых получили жалобы на качество воды, и делают их анализ.
Напомним, горожане в соцсетях жалуются
, что воду невозможно использовать не то в качестве питьевой, но и даже для хозяйственных нужд.