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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 28 » 14:38:41

Водоканал отреагировал на жалобы житомирян: промывают сети и берут пробы воды

Сегодня, 14:38:41 663 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал отреагировал на жалобы житомирян: промывают сети и берут пробы воды

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" отреагировало на жалобы горожан об ухудшении качества воды и выполнило промывку водопроводной сети. Об этом 28 июля сообщили на Facebook-странице предприятия.
 

"Аварийная бригада КП "Житомирводоканал" открыла пожарные гидранты по 21 адресу в разных районах нашего города и выполнила работы по промывке водопроводной системы для удаления осадка, накопившегося в сети и улучшения качества воды, поступающей в дома", - информируют коммунальщики.


Кроме того, в городе работает мобильная бригада, которая оперативно реагирует на обращения жителей.

"Выезжает для дополнительной промывки сетей по тем адресам, по которым качество воды до сих пор не улучшилось", - добавили в КП.

Отмечается, что работники контрольно-измерительной лаборатории проводят отбор проб воды у жителей, от которых получили жалобы на качество воды, и делают их анализ.

Напомним, горожане в соцсетях жалуются, что воду невозможно использовать не то в качестве питьевой, но и даже для хозяйственных нужд.
Тэги: Житомир, водоканал
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