Трасса Житомир-Киев не станет платной – министр инфраструктуры

"Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность". В чем выгода для инвестора? Кроме выплат за проделанную работу, он также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленного участка. Такой формат сотрудничества помогает государству ускорить процесс обновления и качественного содержания дорог, а инвестору - гарантировать прибыли в долгосрочной перспективе", - пояснил Александр Кубраков.

"Сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенной на средства частных инвесторов. В то же время на этапе разработки пока два потенциальных концессионных проекта: строительство дороги Стрый - Мукачево - сейчас для этого проекта разрабатывается технико-экономическое обоснование на средства компании Онур Конструкцион Интернешнл; cтроительство дороги Краковец - Броды - Ровно - здесь разработку ТЭО взяла на себя компания Автомагистраль-Юг. Однако стоит заметить, что сам формат сотрудничества: государственно-частное партнерство или концессия - все еще на этапе проработок и определения. Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера", - сообщил Кубраков.