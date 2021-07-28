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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 28 » 15:27:01

Трасса Житомир-Киев не станет платной – министр инфраструктуры

Сегодня, 15:27:01 612 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трасса Житомир-Киев не станет платной – министр инфраструктуры

 27 июля в СМИ появилась новость о том, что Украина построит шесть платных автобанов, и уже определена предельная стоимость взимания платы за проезд. В перечне была трасса М-06, в частности участок Житомир - Киев.

28 июля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что эта информация не соответствует действительности.
 

"Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) - это формат "оплаты частями" инвестору от государства, без платы за проезд. В октябре 2020 года Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Сайт проекта: http://roadppp.in.ua. Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1500 км", - отметил Кубраков.


По его словам, в рамках этого проекта платы за проезд не будет. Среди пилотных проектов ГЧП автодороги:
 
  • Харьков - Днепр - Запорожье (M-29, M-04, M-18)
  • Борисполь - Полтава (М-03)
  • Херсон - Николаев (М-14)
  • Киев - Житомир - Ровно (М-06)
  • Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19)
  • Днепр - Кривой Рог - Николаев (M-04 H11)
 

"Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность". В чем выгода для инвестора? Кроме выплат за проделанную работу, он также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленного участка. Такой формат сотрудничества помогает государству ускорить процесс обновления и качественного содержания дорог, а инвестору - гарантировать прибыли в долгосрочной перспективе", - пояснил Александр Кубраков.


В то же время министр инфраструктуры сообщил, что платные дороги в Украине - это перспектива.
 

"Сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенной на средства частных инвесторов. В то же время на этапе разработки пока два потенциальных концессионных проекта: строительство дороги Стрый - Мукачево - сейчас для этого проекта разрабатывается технико-экономическое обоснование на средства компании Онур Конструкцион Интернешнл; cтроительство дороги Краковец - Броды - Ровно - здесь разработку ТЭО взяла на себя компания Автомагистраль-Юг. Однако стоит заметить, что сам формат сотрудничества: государственно-частное партнерство или концессия - все еще на этапе проработок и определения. Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера", - сообщил Кубраков.


Он добавил, что дороги "Большого строительства" никогда не будут платными.
Тэги: концессия, Кубраков, Житомир, платные дороги
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