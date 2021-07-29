В многоэтажках Житомира отремонтируют 21 лифт: список адресов

В Житомире в 11 многоэтажках капитально отремонтируют 21 лифт. Эти дома стали победителями городского конкурса на софинансирование капитального ремонта лифтов в многоэтажных жилых домах.
Как сообщили в горсовете
, из бюджета громады в этом году выделили 1,5 млн грн. Средства распределят между победителями конкурса.
«На конкурс было подано 17 заявок на общую сумму 2 млн 382 тыс. грн. Конкурсная комиссия определила стоимость долевого участия совладельцев многоквартирного дома в расчете на 1 кв. м. общей площади квартир и нежилых помещений, а также процент софинансирования в соответствии с поданными предложениями. Таким образом и формировался рейтинг», - объясняют в мэрии.
Программой процент софинансирования жильцов дома заложен на уровне 30%, но каждый участник конкурса мог предлагать и более высокий процент. И чем он выше, тем вероятнее было получить средства из местного бюджета на капремонт лифтов.
Дома, в которых отремонтируют лифты:
- ОСМД «Вітрука 45», ул. Витрука, 45 (1 подъезд - 1 лифт, 10 этажей);
- ОСМД «Вітрука 45» (2 подъезд - 1 лифт, 14 этажей);
- ОСМД «Залізничник», ул. И. Слеты, 32/98 (2, 3 подъезд - 2 лифта);
- ОСМД «Веселка-66», ул. Героев Крут, 66 (1 подъезд - 1 лифт);
- ОСМД «Проїзд 2 -й Польового майдану 3», 2-й Проезд Полевой площади, 3 (1 подъезд - 1 лифт);
- ОСМД «М16», ул. Маликова, 16 (1, 3, 4 подъезд - 3 лифта);
- ООО «КК «Домком Житомир», ул. Маликова, 8 (4 подъезд - 1 лифт);
- ОСМД «Льоноцвіт - 100», ул. Б. Тена, 100 (4, 5, 6 подъезд - 3 лифта);
- ОСМД «Гоголівська 15», ул. Гоголевская, 15 (7 подъезд - 1 лифт);
- ОСМД «Надія, 13», бульвар Польский, 13 (1, 2, 3 подъезд - 3 лифта);
- ОСМД «Миру 34», проспект Мира, 34 (пасс., Груз. - 2 лифта);
- ОСМД «Мистецькі ворота 7», ул. Художественные ворота, 7 (3, 4 подъезд - 2 лифта).