В многоэтажках Житомира отремонтируют 21 лифт: список адресов

«На конкурс было подано 17 заявок на общую сумму 2 млн 382 тыс. грн. Конкурсная комиссия определила стоимость долевого участия совладельцев многоквартирного дома в расчете на 1 кв. м. общей площади квартир и нежилых помещений, а также процент софинансирования в соответствии с поданными предложениями. Таким образом и формировался рейтинг», - объясняют в мэрии.