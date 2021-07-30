«Наш край» посприяв ремонту важливої вулиці у Гранітному на Житомирщині

У смт. Гранітне у Житомирській області відтепер відремонтована важлива ділянка автомобільного шляху. Ремонт відбувся за сприяння депутата міської ради від «Нашого краю» Валерія Євдокименка та старости селища Гранітного Богдана Єщенка.
Ямковий ремонт здійснили по вулиці Залізничній у Гранітному. Протяжність відремонтованої ділянки - близько 1 км – від мосту через річку Візня до залізничного переїзду.
Ця вулиця давно потребувала уваги комунальників, оскільки налічувала до двох десятків чималих ям та вибоїн. Тож водії оминали небезпечну ділянку, рухаючись по вулицях Парковій і Шевченка, що належать до житлової зони. Звісно, це викликало незадоволення та скарги тих, хто там проживає.
Тепер питання вирішено — задоволені і водії, і мешканці Гранітного.
Пресслужба політичної партії "Наш край"