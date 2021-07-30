Торговельний центр «ОЛДІ» — зручна форма та яскравий зміст!

Ще зовсім нещодавно тут були руїни старого заводу, а тепер височіє сучасна та простора будівля торговельного центру ОЛДІ, під дахом якої розмістилися магазини лідерів українського рітейлу.
До двоповерхової будівлі торгового центру легко дістатися з будь-якого району міста як громадським, так і приватним транспортом.
До торговельного центру ведуть три скляні входи, два я зких—до торгових галерей, а один, безпосередньо, до будівельного гіпермаркету ОЛДІ — другого магазину мережі в місті Житомир.
Центральний вхід веде до стилізованого під Candy Shop супермаркету Сільпо. Магазинів такого формату та втілення раніше в нашому місті не було, така форма вражає дітлахів та надихає дорослих.
Також дітей не залишать байдужими магазини CUBI та MyPlay, де виставлений найширший асортимент фірмових сертифікованих іграшок, канцелярії, товарів для творчості та дитячого транспорту. Напередодні початку нового навчального року тут зосереджені товари шкільної та навколошкільної тематики, безліч акційних пропозицій та ініціатив, де, наразі, під час придбання рюкзака, можна стати власником сучасного планшету.
До речі, про планшети... цей гаджет став незамінним помічником дітей на дистанційному навчанні. Тих, хто ще не встиг придбати таку важливу річ чекають приємні ціни та широкий вибір у магазинах АЛЛО, Комп’ютерний Всесвіт, Eldorado та інших. А завчасно запобігти наслідкам дистанційного навчання можна завітавши до Люсоптики на перевірку зору на високотехнологічному обладнанні за акційною ціною всього в 1 гривню.
А от жінок у ТЦ ОЛДІ вабить захоплюючий світ скандинавського хюге — магазину меблів та товарів для дому та саду JYSK. Наразі стартував фінальний розпродаж, на який потрапив увесь літній асортимент товарів, де можна вдало заощадити зі знижками до -60%.
Головним жіночим трофеєм у полюванні за покупками може стати одна з тисяч ювелірних прикрас від найкращих світових та українських брендів, придбана в “Укрзолото” чи “Срібний вік”.
Представники сильної статі полюбляють навідуватись до однойменного гіпермаркету будівельних матеріалів ОЛДІ. Тут і інструмент, і матеріали для оздоблення, і сантехніка, і меблі, і... Продовжувати перелік товарів можна довго, але головною складовою шопінгу в ОЛДІ є нескінченний парад акційних пропозицій, розіграшів та подарунків, які щомісяця дивують відвідувачів своїми масштабами.
Якщо до вищезгаданих магазинів додати зручну аптеку, магазин крафтового пива, торгові точки операторів мобільного зв’язку, зоомагазин, магазини побутової хімії та косметики, то з легкістю складеться пазл надійної запоруки сімейного шопінгу.
Ще одним приємним плюсом ТЦ ОЛДІ є затишна зона фудкорту, на якій так цікаво спостерігати за метушнею містян через скляні панорамні вікна.
Особливого шарму будівля торговельного центру набуває у вечірній час, коли запалюється ілюмінація, а яскраві сюжети з величезних відеоекранів відзеркалюються у вітринах Нової пошти та магазину живих квітів та святкового флористичного декору KvitkaBAR.
Перед торговельним центром розміщені вело- та автопарковки, неймовірно зручною деталлю якої є можливість швидкої підзарядки вашого електрокару.
Торговельні площі ОЛДІ поступово заповнюються новими цікавими іменами. Дізнаватись про актуальні акції завжди можна на сторінках торговельного центру ОЛДІ у соціальних мережах https://www.facebook.com/tcoldi
та на сайті https://oldi.center