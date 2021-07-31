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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Июль » 31 » 10:39:17

Александр Коцюбко рассуждает на тему: "Что случилось после Революции Достоинства?"   PR  

Сегодня, 10:39:21 490 8 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Александр Коцюбко рассуждает на тему:

Что случилось после Революции Достоинства? 5 миллионов граждан Украины уехало в Россию, 5 – в США и  Канаду, остальные в Европу  Экспорт рабочей силы. Подработать ездят.  Потому что у нас зарплаты маленькие. Больше платить не могут ни предприятия, ни ФОПы Все деньги бизнеса и просто людей отбирают Облэнерго, Теплоэнерго  и газконторы . Ни у кого – ни у предприятий, ни у людей не остаётся ничего, все доходы сжирает оплата энегргоносителей. 

Самовывоз украинцев! Кто остался?

Больные, пенсионеры, алкоголики, тунеяядцы и подростки! Причем последние тоже  уедут, только немного подрастут.  На Западе вас принимают на работу на самых плохих условиях, которые там есть.  В США и Европе  миллионы своих безработных инженеров  Поэтому и устраиваются эмигранты на птицефабрики. Три года поработай, а вид на жительство после дадим. И всё равно Украина на чемоданах. Блогеры в Польше получают меньше, чем до Майдана. Раньше блогеры жили у себя дома, кушая сало, попивая горілку, потрахивая жену и трёх любовниц.  А теперь они живут в бараках, никого «не потрахивая» - некого, никто с нищим никуда не поедет.  А люди, наслушавшись, бегут от своей Родины, а потом на чужбине флаг украинский вешают на стену. Дома, в Украине, не вешали. Вот парадокс! В  этом году в Польшу уехало 400 тысяч украинцев. А миллионы рассосались по всей Европе. 

Пропаганда

Америка – страна равных возможностей. Но вы приходите устраиваться на работу, а в первую очередь берут местного с ангийским без акцента.
Шварцнегер В своё время сделали из никому не известного эмигранта звезду.

Жил он в селе колхозником в Австрии. Начал таскать железо и, как тысячи других пацанов, жрать анаболики в сумасшедших количествах. И вот именно ему предлагают приехать в США на конкурс  по бодибилдингу.  И начинает  фантастически богатеть, выигрывать конкурс за конкурсом. Подложили его под родственницу Кеннеди. Под доярку не подложили, а именно под родственницу Кеннеди. Она вывела его в высший свет. Ему говорят – купи это, купи то, вложи деньги в недвижимость Малибу. Его, человека, не говорившего по английски и двух слов , пропихнули в Голливуд, а потом и в губернаторы. Терминатор! Я приехал, чтобы стать губернатором, суперзвездой, свехчеловеком, известным, богатым и знаменитым.

Ддя чего это было сделано?

Для рекламы этой страны. Чтобы туда приезжали лучшие из лучших потому, что там не нужны пьяницы и разгильдяи. Девиз - Если ты не состоялся на родине, значит, ты состоишься  в США, на Западе. Костя Дзю уехал в Австрию, Крамаров, Маршал   -  В Америку. Но там они никому не нужны. Все вернулись на родину, но молодость ушла. Работют в супермаркетах, раскладывают продукты по пакетам покупателям. Эмигрант – это «кусок говна» для местных.  Живут в подвалах, работают по 14 часов, спят в грязи, жрут всякую дрянь из Макдональдса, и пишут в комментариях, что они жувут  «в шоколаде» .

Где смелые депутаты? Согласно Конституции Украины, недра принадлежат  народу Укарины. А государство, вместо того, чтобы сохранить для народа народное, отдало украинский газ посредникам.  И газотранспортная система тоже принадлежит народу Украины, потому что построена она народом и за народные деньги. Но пьявки присосались к газотранспортной системе. Это же самая настоящая банда! Они отрезают вам газ в ваших домах без решения суда. Потом заставляют вас же платить за врезку, заставляют платить даже тогда, когда газом вы вообще не пользуетесь. Вы не потребляете газ, а все равно вы ежемесячно оплачиваете потери, поставку газа. За техобслуживание газовых систем раньге оплачивали 200 грн в год, сейчас 4000 грн. Это за то, что придет «дяденька» и намылит все(или не все)  стыки газовых труб внутри помещения.

Какой выход из этой ситуации?  Если все деньги у людей и у бизнеса отбирают,  не дают развиваться, то нужно не «валить» из Страны, а исправить ситуацию внутри Страны.

У нас есть огромные богатства в Стране

Газотранспортная ситстема. Украина добывает 21 миллиард кубов газа в год, внутреннее потреблеление – около 10 миллиардов, остальное продаем в Европу. А где деньги?  Причем украинский газ посредники покупают по 361 грн за 1000 кубов, а продают украинским предприятиям по 16000 грн за 1000 кубов. Разница видите какая? 361 грн и 16000 грн, представляете, какой навар?    

Облэнерго

Житомирскую область опоясали  проводами и столбами около ста пятидесяти  лет назад, ещё при Николае ІІ. Первый трамвай пошёл а Житмоире в 19 веке И стоит всё это богатство ни миллионы, ни миллиарды, а триллионы долларов. Но десяток чиновников умудрились «прихватизировать» - украсть у общества всё это богатство, ни заплатив за ни копейки.  Это касается и газотранспортной системы. Что бы сделали в Америке, в Европе, в Китае в подобном случае? В США сразу же прокурор (районный) возбудил бы уголовное дело, потому что раскрыть такое преступление – это прямой путь в Генеральную Прокуратуру. В Китае расстреляли бы прямо на футбольном поле.

В Германии в 2020 году на несколько центов попытались повысить цены на бензин.  Все водители бросили свои авто и уши. Образовалась громная пробка. После этого цены мгновенно стали прежними.

Почему я акцентирую внимание на электричестве и газе? Потому что это основа экономики любой страны, не только Украины.  И чтобы люди не задавали по этому поводу вопросов, нам «подкинули» язык и веру.  Чтобы люди ругались между собой.  

15 ядерных реакторов в Украине нам достались от наших предков в наследство. Фактически, бесплатная энергия. И что? Пришли «крысаки» и украли.

А нам в Житомире строят ТЭЦ на дровах. Дым, копоть! Нас опускают в 16 век.

А почему депутаты молчат? А потому что на манеже одни и те же. Почему? А потому что на выборы пришли менее 10 % избирателей. Где остальные?

Никто из депутатов разных уровней и разных партий не требует возврата газотранспортной системы и облэнерго в собственность государства. А почему?

Депутаты на сессии облсовета Житомирщины 29.07.2021 отдали онкобольницу в частные руки. Будут зарабатывать на больных. Они окружили себя охраной, народ на сессии не пускают. Мы видим постоянно серийные экономические преступления. Хотя ржавая вода в наших трубах – это не экономическое преступление, это преступление против здоровья и жизни всех нас.  Вот эта круговая порука «мажет хуже сажи»

Когда вор залезает в пустой дом, и в отсутствие хозяев, крадёт отдуда ценности, то вор – преступник. А если вор приходит в дом и , в присутствии хозяев, (ничем им не угрожая) забирает все ценности, а хозяева при этом молчат. То кто преступник? Оказывается у нас нет преступников. Поэтому и к ответственности никого нельзя привлечь.  

Общественный деятель
награждённый Житомирским
горсоветом знаком
«Отличие» Александр Коцюбко
 


http://zhzh.info/_nw/452/69843078.jpg

Что случилось после Революции Достоинства?
 
Что случилось после Революции Достоинства?
 
Что случилось после Революции Достоинства?
 
Что случилось после Революции Достоинства?
Тэги: Коцюбко, Житомир
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Комментариев: 7
Живу_на_Восточной
1 Больше не (Живу_на_Восточной)   • 12:16:29, Сегодня [Материал]

► Кто остался?
Больные, пенсионеры, алкоголики, тунеяядцы и подростки!

Дякую. Думаю, інші читачі ЖЖ також вискоко оцінять Вашу ступінь поваги до них. І ким з них вважаєте себе Ви, п. Коцюбко?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:26:24, Сегодня [Материал]

текст не читал, но поддерживаю
очередной майдан предлагаю на осень, як картоплю выкопають...
predi
4 predi (predi)   • 13:02:17, Сегодня [Материал]

ст.109 ККУ -призив до повалення конституційного ладу в Україні.
predi
3 predi (predi)   • 12:57:39, Сегодня [Материал]

"Что случилось после Революции Достоинства?"
А сталося те, що кацапню, котра вже була при владі, поперли нафік на істеричну батьківщину і Україну котру вже продали за доллари московитам -повернули своєму народу захистивши її від очманілого стада озвірілих вбивць. Революція Достоїнства- це найважливішій здобуток за всю історію України, бо більше 300 років ходила під ярмом осьманського іга і про що ще золотими літерами запишуть в її історію.
То ж не дивно що при згадці цієї визначної події остолопи пупкіна миттево впадають в біснувату істерику з піною в роті.
То ж вий очманілий кацапе і далі зі злості, а нам своє робить. Але якщо тобі так сутужно то чемудан,вокзал,параша.
Там вже і зарплати приблизно в 3 рази нижчі і пупкін, як винагороду за твою українофобію,спереже по попереку чи по голові дубінкою і в автозаку покатає . Краса та й годі. Але знай, що хворі на голову тільки в Україні ходять серед людей і навіть пишуть якісь дебільні статті, а в кацапії тебе швидко санітари приведуть до тями і розмістять туди, де ти і повинен знаходитись.
А взагалі ця написана муйня підпадає під дію ст.109 ККУ -призив до повалення конституційного ладу в Україні.
PS. А чому фото не в формі хенерального ідіота до якої ми вже звикли?
FED8
5 FED8 (FED8)   • 13:28:09, Сегодня [Материал]

Predi. У тебя истерия на все русское . Из - за таких идиотов как ты наша страна катиться в пропасть . И запомни . После революции 14 года один олигархический клан сменил другой . Все. Плюс большое количество погибших и потеря Крыма . В политике самое большое искусство уметь договариваться со всеми. А не наживать себе врагов. И напоследок. Ты случайно не тот который с фотоапаратом бегает по городу в вышиванке . Шрайбикус вроде
predi
7 predi (predi)   • 13:39:27, Сегодня [Материал]

Нема в мене істерії на все російське. Від слова зовсім. Більш того з адекватними росіянами в мене не менш гарні стосунки ніж з українцями.
А ось зрадників України і кацапських вбивць котрі прийшли зі зброєю вбивати мій народ я дійсно ненавиджу і ти тут правий.
Да, твоя кацапія котиться в пропасть, а Україна потихеньку йде своєю дорогою в Евросоюз, але за це заплачено великою кров'ю найкращих наших синів і дочок.
Тож розрізняй кацапе росіян, котрі з нами разом будують Україну і відстоюють її незалежність зі зброєю в руках за що їм велика шана, від опущених і аморальних кацапських злочинців котрі тут подвизаються служачи ворогу і заробляючи гроші на крові і з котрими повинні боротись всі українці.
xom
6 xom (xom)   • 13:31:00, Сегодня [Материал]

Забывать чувака стали, нужно срочно напомнить что он еще существует, понять и простить.
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