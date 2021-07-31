Александр Коцюбко рассуждает на тему:

Что случилось после Революции Достоинства? 5 миллионов граждан Украины уехало в Россию, 5 – в США и Канаду, остальные в Европу Экспорт рабочей силы. Подработать ездят. Потому что у нас зарплаты маленькие. Больше платить не могут ни предприятия, ни ФОПы Все деньги бизнеса и просто людей отбирают Облэнерго, Теплоэнерго и газконторы . Ни у кого – ни у предприятий, ни у людей не остаётся ничего, все доходы сжирает оплата энегргоносителей.
Самовывоз украинцев! Кто остался?
Больные, пенсионеры, алкоголики, тунеяядцы и подростки! Причем последние тоже уедут, только немного подрастут. На Западе вас принимают на работу на самых плохих условиях, которые там есть. В США и Европе миллионы своих безработных инженеров Поэтому и устраиваются эмигранты на птицефабрики. Три года поработай, а вид на жительство после дадим. И всё равно Украина на чемоданах. Блогеры в Польше получают меньше, чем до Майдана. Раньше блогеры жили у себя дома, кушая сало, попивая горілку, потрахивая жену и трёх любовниц. А теперь они живут в бараках, никого «не потрахивая» - некого, никто с нищим никуда не поедет. А люди, наслушавшись, бегут от своей Родины, а потом на чужбине флаг украинский вешают на стену. Дома, в Украине, не вешали. Вот парадокс! В этом году в Польшу уехало 400 тысяч украинцев. А миллионы рассосались по всей Европе.
Пропаганда
Америка – страна равных возможностей. Но вы приходите устраиваться на работу, а в первую очередь берут местного с ангийским без акцента.
Шварцнегер В своё время сделали из никому не известного эмигранта звезду.
Жил он в селе колхозником в Австрии. Начал таскать железо и, как тысячи других пацанов, жрать анаболики в сумасшедших количествах. И вот именно ему предлагают приехать в США на конкурс по бодибилдингу. И начинает фантастически богатеть, выигрывать конкурс за конкурсом. Подложили его под родственницу Кеннеди. Под доярку не подложили, а именно под родственницу Кеннеди. Она вывела его в высший свет. Ему говорят – купи это, купи то, вложи деньги в недвижимость Малибу. Его, человека, не говорившего по английски и двух слов , пропихнули в Голливуд, а потом и в губернаторы. Терминатор! Я приехал, чтобы стать губернатором, суперзвездой, свехчеловеком, известным, богатым и знаменитым.
Ддя чего это было сделано?
Для рекламы этой страны. Чтобы туда приезжали лучшие из лучших потому, что там не нужны пьяницы и разгильдяи. Девиз - Если ты не состоялся на родине, значит, ты состоишься в США, на Западе. Костя Дзю уехал в Австрию, Крамаров, Маршал - В Америку. Но там они никому не нужны. Все вернулись на родину, но молодость ушла. Работют в супермаркетах, раскладывают продукты по пакетам покупателям. Эмигрант – это «кусок говна» для местных. Живут в подвалах, работают по 14 часов, спят в грязи, жрут всякую дрянь из Макдональдса, и пишут в комментариях, что они жувут «в шоколаде» .
Где смелые депутаты? Согласно Конституции Украины, недра принадлежат народу Укарины. А государство, вместо того, чтобы сохранить для народа народное, отдало украинский газ посредникам. И газотранспортная система тоже принадлежит народу Украины, потому что построена она народом и за народные деньги. Но пьявки присосались к газотранспортной системе. Это же самая настоящая банда! Они отрезают вам газ в ваших домах без решения суда. Потом заставляют вас же платить за врезку, заставляют платить даже тогда, когда газом вы вообще не пользуетесь. Вы не потребляете газ, а все равно вы ежемесячно оплачиваете потери, поставку газа. За техобслуживание газовых систем раньге оплачивали 200 грн в год, сейчас 4000 грн. Это за то, что придет «дяденька» и намылит все(или не все) стыки газовых труб внутри помещения.
Какой выход из этой ситуации? Если все деньги у людей и у бизнеса отбирают, не дают развиваться, то нужно не «валить» из Страны, а исправить ситуацию внутри Страны.
У нас есть огромные богатства в Стране
Газотранспортная ситстема. Украина добывает 21 миллиард кубов газа в год, внутреннее потреблеление – около 10 миллиардов, остальное продаем в Европу. А где деньги? Причем украинский газ посредники покупают по 361 грн за 1000 кубов, а продают украинским предприятиям по 16000 грн за 1000 кубов. Разница видите какая? 361 грн и 16000 грн, представляете, какой навар?
Облэнерго
Житомирскую область опоясали проводами и столбами около ста пятидесяти лет назад, ещё при Николае ІІ. Первый трамвай пошёл а Житмоире в 19 веке И стоит всё это богатство ни миллионы, ни миллиарды, а триллионы долларов. Но десяток чиновников умудрились «прихватизировать» - украсть у общества всё это богатство, ни заплатив за ни копейки. Это касается и газотранспортной системы. Что бы сделали в Америке, в Европе, в Китае в подобном случае? В США сразу же прокурор (районный) возбудил бы уголовное дело, потому что раскрыть такое преступление – это прямой путь в Генеральную Прокуратуру. В Китае расстреляли бы прямо на футбольном поле.
В Германии в 2020 году на несколько центов попытались повысить цены на бензин. Все водители бросили свои авто и уши. Образовалась громная пробка. После этого цены мгновенно стали прежними.
Почему я акцентирую внимание на электричестве и газе? Потому что это основа экономики любой страны, не только Украины. И чтобы люди не задавали по этому поводу вопросов, нам «подкинули» язык и веру. Чтобы люди ругались между собой.
15 ядерных реакторов в Украине нам достались от наших предков в наследство. Фактически, бесплатная энергия. И что? Пришли «крысаки» и украли.
А нам в Житомире строят ТЭЦ на дровах. Дым, копоть! Нас опускают в 16 век.
А почему депутаты молчат? А потому что на манеже одни и те же. Почему? А потому что на выборы пришли менее 10 % избирателей. Где остальные?
Никто из депутатов разных уровней и разных партий не требует возврата газотранспортной системы и облэнерго в собственность государства. А почему?
Депутаты на сессии облсовета Житомирщины 29.07.2021 отдали онкобольницу в частные руки. Будут зарабатывать на больных. Они окружили себя охраной, народ на сессии не пускают. Мы видим постоянно серийные экономические преступления. Хотя ржавая вода в наших трубах – это не экономическое преступление, это преступление против здоровья и жизни всех нас. Вот эта круговая порука «мажет хуже сажи»
Когда вор залезает в пустой дом, и в отсутствие хозяев, крадёт отдуда ценности, то вор – преступник. А если вор приходит в дом и , в присутствии хозяев, (ничем им не угрожая) забирает все ценности, а хозяева при этом молчат. То кто преступник? Оказывается у нас нет преступников. Поэтому и к ответственности никого нельзя привлечь.
Общественный деятель
награждённый Житомирским
горсоветом знаком
«Отличие» Александр Коцюбко