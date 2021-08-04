Депутат від «Нашого краю» будує тротуар біля дитсадка у Чоповичах

Невдовзі біля нового дитячого садка по вулиці Соборній в смт Чоповичі Житомирської області з’явиться тротуар. Його будують за сприяння депутата Житомирської облради, голови Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край», генерального директора ТОВ «ЮНІГРАН» Сергія Диняка.
У селищі Чоповичі на Житомирщині нещодавно відкрили дитячий садок. Проте біля дошкільного закладу немає тротуару, що зумовлює загрозу безпеці жителів громади.
Цю проблему взявся вирішити Сергій Диняк. Наразі вже розпочали підготовчі роботи з укладання пішохідної доріжки. Завезли 152 м2 тротуарної плитки, 110 бортів дорожніх і 172 бордюрів паркових.
Жителі громади вдячні Сергію Васильовичу за розуміння їхньої проблеми та допомогу у її вирішенні.
Пресслужба політичної партії "Наш край"