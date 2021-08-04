Ремонт по-житомирски: деревья на улице Рихтера закатали в асфальт. ФОТО

В Житомире во время ремонта улицы Святослава Рихтера деревья, растущие на тротуаре, закатали в асфальт.
Об этом 4 августа сообщил сайт Житомир инфо
. Отмечается, что в горсовете уже знают о проблеме.
«Мы уже обратились к подрядчику по этому поводу, они сегодня или завтра должны бензорезами вырезать лунки вокруг деревьев, подготовить место под почву, а затем «Зеленбуд» насыпет туда земли», - пояснил начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.
Фото: Житомир інфо
Напомним, ремонтные работы на улице Святослава Рихтера выполняет ЧП «Автомагистраль»
. Общая стоимость ремонта составляет около 9,5 млн гривен.
Ремонт должны были закончить в середине июля, однако подрядные организации и ливни сорвали сроки выполнения работ
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