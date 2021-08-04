Ремонт по-житомирски: деревья на улице Рихтера закатали в асфальт. ФОТО

«Мы уже обратились к подрядчику по этому поводу, они сегодня или завтра должны бензорезами вырезать лунки вокруг деревьев, подготовить место под почву, а затем «Зеленбуд» насыпет туда земли», - пояснил начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.