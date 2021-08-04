Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 4 » 15:55:12

Ремонт по-житомирски: деревья на улице Рихтера закатали в асфальт. ФОТО

Сегодня, 15:55:54 366 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ремонт по-житомирски: деревья на улице Рихтера закатали в асфальт. ФОТО

 В Житомире во время ремонта улицы Святослава Рихтера деревья, растущие на тротуаре, закатали в асфальт.

Об этом 4 августа сообщил сайт Житомир инфо. Отмечается, что в горсовете уже знают о проблеме.
 

«Мы уже обратились к подрядчику по этому поводу, они сегодня или завтра должны бензорезами вырезать лунки вокруг деревьев, подготовить место под почву, а затем «Зеленбуд» насыпет туда земли», - пояснил начальник управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.



 

Фото: Житомир інфо


Напомним, ремонтные работы на улице Святослава Рихтера выполняет ЧП «Автомагистраль». Общая стоимость ремонта составляет около 9,5 млн гривен.

Ремонт должны были закончить в середине июля, однако подрядные организации и ливни сорвали сроки выполнения работ.
Тэги: Ремонт, Житомир, деревья, асфальт
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Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 16:34:15, Сегодня [Материал]

Тільки земля навколо дерева має бути нижче рівня асфальта
https://tema.livejournal.com/1620372.html
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