Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Политика. Арсеній Пушкаренко: «Слуга Народу» у Верховній Раді виконує свою передвиборчу програму - 5 Августа 2021