Арсеній Пушкаренко: «Слуга Народу» у Верховній Раді виконує свою передвиборчу програму

Протягом першого півріччя 2021 року роботи Верховної Ради ми з колегами по парламенту розглянули 700 законопроєктів, з яких 170 ухвалили в цілому та 110 прийняли за основу. Серед них проєкти законів, які розв’язують низку соціальних, економічних, екологічних проблем. Кожен з них став кроком виконання передвиборчої програми «Слуги Народу». Ось десять рішень парламенту, які, на мою думку, стали найважливішими для країни загалом і для Житомирської області зокрема.
Соціальна справедливість.
Перш за все, пишаюся тим, що ми відновили соціальну справедливість стосовно «чорнобильців». Ухваливши законопроєкт №4555, ми зафіксували, що відтепер їхні пенсії не можуть бути нижчими за 6 тисяч гривень для І групи інвалідності, 4,8 тисяч гривень для ІІ групи та 3,7 тисяч гривень для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю. Ці пенсії індексуватимуться щороку 1 березня, починаючи з 2022 року.
Збереження лісів
. Велику увагу ми приділили збереженню лісів. Для Житомирської області це особливо актуальне питання з урахуванням величезних втрат, які спричинили минулорічні лісові пожежі.
Закони про посилення відповідальності за підпали та про протипожежну безпеку в лісах, у яких я виступив співавтором, ухвалені та підписані Президентом.
Крім того, у першому читанні прийнятий законопроєкт № 3091 про екологічний контроль, який розширює повноваження Державної екологічної інспекції у питанні протипожежної безпеки та незаконної вирубки, а також проєкт закону № 5650 про збереження лісів.
Зручність адмінпослуг.
У багатьох громадах вже відчули всю зручність та високу якість надання адміністративних послуг через ЦНАПи, що забезпечив ухвалений законопроєкт № 2679
. Центри надання адмінпослуг працюватимуть у всіх новостворених ОТГ. Вже зараз люди, нарешті, позбавлені необхідності їхати за десятки кілометрів за кожною довідкою. А у перспективі весь комплекс державних послуг можна буде отримати онлайн через смартфон чи комп’ютер, не виходячи із дому.
Земля громадам.
Відчутними для кожної громади та кожного власника паїв сільськогосподарських земель стане завершення земельної реформи – те, що ми обіцяли, ідучи до парламенту. Прийнятий законопроєкт №2194 передав землю за межами населених пунктів до власності громад, а це додаткові кошти від оренди та продажу цих земель.
Прозорий ринок землі
. Продаж та купівля ділянок відтепер відбувається за прозорою процедурою через електронні аукціони, що забезпечив ухвалений законопроєкт № 2195. Ніяких тіньових схем або неофіційних домовленостей – купівля та продаж землі відбуваються онлайн і кожен може спостерігати за цим процесом. А закон № 2178-10
, нарешті, створив умови для повноцінного старту цивілізованого ринку землі.
Підтримка агровиробників
. Розв’язання земельних проблем особливо важливо з огляду на те, що раніше парламент створив Фонд розвитку підприємництва для доступного кредитування малого бізнесу, спростив доступ невеликих агровиробників до державної підтримки у розмірі до 50 мільйонів гривень на одного виробника (законопроєкт № 3295
).
Страхування врожаю
. На п’ятій сесії Верховна Рада забезпечила державну підтримку у страхуванні сільгосппродукції. Зокрема, ухвалений законопроєкт № 5104 передбачає відшкодування до 60% суми страхових платежів за втрату посівів, загибель худоби та птиці, недоотриманий врожай або недобір меду.
Підтримка під час коронакризи
. Показово, що реалізації важливих соціально-економічних ініціатив не завадила пандемія коронавірусу. Навпаки, у такий надскладний час Верховна Рада зробила все, аби підтримати людей. За ініціативи Президента, ми ухвалили законопроєкт № 5300, який забезпечив допомогу працівникам підприємств та ФОПам, які не могли працювати через карантин – 8 тисяч гривень з державного бюджету і додаткову фінансову допомогу з місцевих бюджетів.
Доступне житло.
В умовах коронакризи парламент не відмовився від ідеї забезпечити українців доступним житлом і підтримав законопроєкт № 5308
, який забезпечує реалізацію ініційованої Президентом України програми «Доступна іпотека». Завдяки цьому у короткостроковій перспективі з’явиться можливість надати близько 8 тисяч іпотечних кредитів для придбання житла та купити 12 тисяч квартир для передачі у фінансовий лізінг.
Відновлення інфраструктури
. І, нарешті, те, що сьогодні кожен з нас бачить щоденно – відремонтовані дороги, реконструйовані та збудовані дитячі садочки, школи, амбулаторії, лікарні, спортивні об’єкти, ЦНАПи. Минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3509
, який забезпечив розвиток Президентської програми «Велике будівництво».
Завдяки цьому за 500 днів реалізації проєкту вже відремонтовано та побудовано 575 об’єктів інфраструктури, зараз у роботі ще 959 об’єктів. Вже відремонтовано 4,5 тисяч кілометрів доріг і приблизно стільки ж реконструюють до кінця 2021 року.
Арсеній Пушкаренко - Народний депутат України, голова Житомирської обласної організації політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»