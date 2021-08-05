Уехал с места ДТП: полиция разыскивает в Житомире автомобиль Renault. ВИДЕО

В Житомире патрульная полиция разыскивает автомобиль Renault, водитель которого совершил ДТП и скрылся. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба ведомства
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"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль Renault, белого цвета, который подозревается в совершении ДТП с оставлением места происшествия", - говорится в сообщении.
По информации полиции, авария произошла 30 июля 2021 года на улице Жуйко.
Граждан, имеющих любую информацию о данном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, просят обращаться по номеру 102
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