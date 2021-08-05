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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 5 » 15:39:23

Уехал с места ДТП: полиция разыскивает в Житомире автомобиль Renault. ВИДЕО

Сегодня, 15:39:23 489 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уехал с места ДТП: полиция разыскивает в Житомире автомобиль Renault. ВИДЕО

 В Житомире патрульная полиция разыскивает автомобиль Renault, водитель которого совершил ДТП и скрылся. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба ведомства.
 

"Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль Renault, белого цвета, который подозревается в совершении ДТП с оставлением места происшествия", - говорится в сообщении.


По информации полиции, авария произошла 30 июля 2021 года на улице Жуйко.

Граждан, имеющих любую информацию о данном дорожно-транспортном происшествии или местонахождении разыскиваемого транспортного средства, просят обращаться по номеру 102.

 
Тэги: Житомир, дтп, розыск
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