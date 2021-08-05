В суботу, 7 серпня, в Житомирі відкривається новий м'ясний магазин «Свіжоруб»

М'ясні страви — основний компонент повноцінного раціону здорової та активної людини. Його вводять в меню новонароджених дітей уже з 6-ти місяців, а дорослому організму необхідно близько 150-200 грамів м'яса щодня. Для створення кулінарних шедеврів потрібно зовсім небагато: простий рецепт, трохи фантазії та — найсвіжіше м'ясо, без «хімії» та заморозки.
Тепер здивувати сім'ю й гостей неймовірно смачною м’ясною стравою буде ще простіше! Тому що в суботу, 7 серпня, по вул. Небесної Сотні, 14 в Житомирі відкривається новий м'ясний магазин «Свіжоруб». Очікується, що він стане «гарячою точкою» на карті міста, завдяки особливому ставленню до свіжого м’яса.
Для «Свіжоруба» головними критеріями успіху є:
- Індивідуальний підхід до переробки та реалізації м'ясного продукту.
- Широкий асортимент — свинина, телятина, кролик і птах для кожного клієнта.
- Максимальний рівень свіжості та якості.
- Постачальники — кращі ферми країни.
У магазині встановлено сучасне обладнання, яке здатне не тільки представити товар з усіх боків, але й зберегти його свіжість, чистоту та є безпечним для здоров'я. М'ясо зберігається у величезному холодильнику, з поділом за видами продукції.
Жорсткий контроль якості гарантує, що кожен продукт із «Свіжорубу» не тільки придатний до вживання, але також найбільш корисний. У ньому є всі необхідні компоненти, вітаміни та мікроелементи в їх первозданному вигляді.
Правильне оброблення туш дозволяє вибрати відповідний шматочок, а досвідчені консультанти з радістю допоможуть в цьому. Весь процес їх роботи фіксується камерами відеоспостереження, касовим апаратом і контрольними вагами, які знаходяться у вільному доступі та служать для перевірки «чесної ваги» самим покупцем.
Щоб спростити процес приготування їжі, в асортимент додані мариноване м'ясо та вироби з нього. Для створення маринадів «Свіжоруб» співпрацює з передовою фірмою, яка не має аналогів на вітчизняному ринку, що займається виготовлення спецій, соусів та аджики. У складі цієї продукції — тільки натуральні компоненти, ніяких підсилювачів смаку, харчових добавок і барвників.
Легко стати шефом на власній кухні, якщо готувати з кращих продуктів. «Свіжоруб» подбає про те, щоб на столі у кожної сім'ї щодня стояли найсмачніші та найкорисніші страви зі свіжого м'яса. Тому що здорове харчування — це турбота й любов, якої ви варті!
Приходьте на відкриття магазину, щоб особисто переконатися: краще м'ясо в місті тепер продають тут. Зробивши покупку всього один раз, ви та ваша сім'я станете постійними клієнтами магазину. А приємні знижки до відкриття на певні групи товарів зроблять покупку ще більш вигідною та вдалою.
Чекаємо на Вас за адресою:
Вул. Небесної Сотні, 14