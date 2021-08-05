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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 5 » 16:14:33

В суботу, 7 серпня, в Житомирі відкривається новий м'ясний магазин «Свіжоруб»     Реклама  

Сегодня, 16:14:33 558 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В суботу, 7 серпня, в Житомирі відкривається новий м'ясний магазин «Свіжоруб»

 М'ясні страви — основний компонент повноцінного раціону здорової та активної людини. Його вводять в меню новонароджених дітей уже з 6-ти місяців, а дорослому організму необхідно близько 150-200 грамів м'яса щодня. Для створення кулінарних шедеврів потрібно зовсім небагато: простий рецепт, трохи фантазії та — найсвіжіше м'ясо, без «хімії» та заморозки.

Тепер здивувати сім'ю й гостей неймовірно смачною м’ясною стравою буде ще простіше! Тому що в суботу, 7 серпня, по вул. Небесної Сотні, 14 в Житомирі відкривається новий м'ясний магазин «Свіжоруб». Очікується, що він стане «гарячою точкою» на карті міста, завдяки особливому ставленню до свіжого м’яса.

Для «Свіжоруба» головними критеріями успіху є:
 
  • Індивідуальний підхід до переробки та реалізації м'ясного продукту.
  • Широкий асортимент — свинина, телятина, кролик і птах для кожного клієнта.
  • Максимальний рівень свіжості та якості.
  • Постачальники — кращі ферми країни.

У магазині встановлено сучасне обладнання, яке здатне не тільки представити товар з усіх боків, але й зберегти його свіжість, чистоту та є безпечним для здоров'я. М'ясо зберігається у величезному холодильнику, з поділом за видами продукції.

Жорсткий контроль якості гарантує, що кожен продукт із «Свіжорубу» не тільки придатний до вживання, але також найбільш корисний. У ньому є всі необхідні компоненти, вітаміни та мікроелементи в їх первозданному вигляді. 



Правильне оброблення туш дозволяє вибрати відповідний шматочок, а досвідчені консультанти з радістю допоможуть в цьому. Весь процес їх роботи фіксується камерами відеоспостереження, касовим апаратом і контрольними вагами, які знаходяться у вільному доступі та служать для перевірки «чесної ваги» самим покупцем.

Щоб спростити процес приготування їжі, в асортимент додані мариноване м'ясо та вироби з нього. Для створення маринадів «Свіжоруб» співпрацює з передовою фірмою, яка не має аналогів на вітчизняному ринку, що займається виготовлення спецій, соусів та аджики. У складі цієї продукції — тільки натуральні компоненти, ніяких підсилювачів смаку, харчових добавок і барвників.

Легко стати шефом на власній кухні, якщо готувати з кращих продуктів. «Свіжоруб» подбає про те, щоб на столі у кожної сім'ї щодня стояли найсмачніші та найкорисніші страви зі свіжого м'яса.  Тому що здорове харчування — це турбота й любов, якої ви варті!

Приходьте на відкриття магазину, щоб особисто переконатися: краще м'ясо в місті тепер продають тут. Зробивши покупку всього один раз, ви та ваша сім'я станете постійними клієнтами магазину. А приємні знижки до відкриття на певні групи товарів зроблять покупку ще більш вигідною та вдалою.

Чекаємо на Вас за адресою:

Вул. Небесної Сотні, 14 

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