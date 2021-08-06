Малинська лікарня отримала сучасні ліжка-трансформери завдяки «Нашому краю»

У Малинській міській лікарні встановили 45 нових багатофункціональних ліжок. На ці потреби в обласному бюджеті виділили 1 млн грн. Необхідну суму знайшли за сприяння депутата Житомирської обласної ради, голови Житомирського обласної організації політичної партії «Наш край» Сергія Диняка та першого заступника голови Житомирської обласної ради Олега Дзюбенка.
Нові ліжка надійшли до відділень анестезіології, інтенсивної терапії, хірургічно-травматологічного, інфекційного, неврологічного, терапевтичного та пологового. Такі сучасні ліжка-трансформери забезпечують правильне позиціювання пацієнта та допомагають полегшити його стан, забезпечуючи результативну терапію. Конструкція максимально полегшує проведення огляду і маніпуляцій і для медичного персонал.
«Дуже важливо допомагати медичним закладам, особливо в період пандемії. А комфортні ліжка мають бути у всіх лікарнях. Від цього залежить результативність лікування та комфорт як пацієнтів, так і лікарів», - зазначив Сергій Диняк.
Жителі Малинської ОТГ вдячні депутатам «Нашого краю» за постійну підтримку та допомогу у вирішенні проблем та потреб громади.
Пресслужба політичної партії "Наш край"