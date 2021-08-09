Рекламна агенція KRAN пропонує ефективний та креативний маркетинговий інструмент для просування бренда

Реклама на пілларсах — це ефективний та креативний маркетинговий інструмент для просування фірмового продукту. Він дозволяє донести ваш головний рекламний меседж до свідомості аудиторії в місцях великого скупчення людей. Завдяки великій площі конструкції, рекламу на пілларсах простіше помітити, прочитати та засвоїти, виділивши її серед інших оголошень. Тому що пілларси — це сучасний динамічний рекламний носій, який має високий статус, внутрішнє підсвічування та приємний дизайн.
Переваги реклами на пілларсах.
У чому ще полягають плюси реклами на пілларсах? Їх список можна доповнювати нескінченно:
- Мають цілих 4 рекламні площини.
- Виділяються на тлі звичних рекламних носіїв, які багато хто вже не помічає.
- Ергономічні, оскільки створюють ідеальні умови для знайомства з рекламним оголошенням, — не треба напружувати зір, тягнутися, нагинатися або підходити ближче.
- Підкреслюють індивідуальність і статус рекламодавця, вигідно виділяючи його серед інших.
- Не спотворюють макети, представляючи рекламу в тому вигляді, кольорі та графіці, які хоче клієнт.
- Зберігають постери цілісними, захищаючи від впливу навколишнього середовища і вандалів.
- Пропонують коротке, містке, чітко структуроване і зрозуміле рекламне посилання, яке швидко засвоюється потенційними клієнтами.
І, мабуть, найважливіший момент даного рекламного формату: повз них не можна пройти, не розглянувши рекламу. Бо часто пілларси розташовані в прикасових зонах. Поряд з касою клієнт довго стоїть в черзі, щоб оплатити товар і, мимоволі, вивчає навколишній простір. У нього немає можливості розвернутися і піти, через те, що вихід тільки, повз пілларси.
Даною послугою користуються фінансові установи, промислові підприємства, будівельні організації, страхові компанії, сall-центри, медичні заклади, освітні установи, рітейлери, магазини, кінотеатри, спортклуби, фітнес-центри.
Розробка та затвердження макету
Команда KRAN advertising agency
підходить до реклами на пілларсах з усією відповідальністю. Макети розробляються індивідуально, з урахуванням специфіки бізнесу, айдентики та цілей конкретної рекламної кампанії. Персональний менеджер враховує всі вимоги клієнтів, а дизайнери створюють ідеальне зображення. Будь-які «сюрпризи» у вигляді спотвореної передачі кольору, помилок в текстах або несанкціонованого використання зображень — виключені.
Пілларси — це реклама поза часом та сезоном. Адже їх видно в різний час доби, вони успішно впливають на імідж та на продажі, що робить пілларси незамінним інструментом маркетингової стратегії. Їх бачать не менше 1 500 осіб щодня, а кількість щомісячних переглядів становить більш як 45 000 чоловік. Це люди різного віку та соціального статусу, які складають цільову аудиторію для більшості категорій бізнесу у нашому місті. Про те, як команда KRAN допомогла їм у реалізації завдань можна дізнатися з відгуків на google maps
. Приєднуйтесь до замовників реклами на пілларсах щоб підняти свій бізнес на новий рівень розвитку вже сьогодні.
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