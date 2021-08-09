Футбольна команда «Зоря» перемогла у Відкритому Кубку Житомира-2021

«Мені приємно, що футболісти провели активну боротьбу і на цьому турнірі дійсно довели, що вони найкращі. Також важливо, що команда показує результат. Вітаю наших футболістів, нехай перемога завжди буде з вами», - зазначив Ігор Ходак.