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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 9 » 18:02:26

Футбольна команда «Зоря» перемогла у Відкритому Кубку Житомира-2021   ПОЛІТИКА  

Вчера, 17:16:23 697 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Футбольна команда «Зоря» перемогла у Відкритому Кубку Житомира-2021

 Футбольна команда з Романова «Зоря» перемогла у Відкритому Кубку Житомира-2021. Генеральним спонсором команди є депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.

ФК «Зоря» (Романів) з рахунком 2:1 переграв ФК «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) та успішно тріумфував, здобувши перемогу. Команди змагалися за призові місця Відкритого Кубку Житомира з футболу 2021 року у рамках матчів-догравання. Турнір розпочався ще у лютому-березні, однак пандемія внесла свої корективи. Тому, за згодою учасників, Кубок Житомира дограли у літнє міжсезоння.

«Мені приємно, що футболісти провели активну боротьбу і на цьому турнірі дійсно довели, що вони найкращі. Також важливо, що команда показує результат. Вітаю наших футболістів, нехай перемога завжди буде з вами», - зазначив Ігор Ходак.


Пресслужба політичної партії «Наш край»
 
Тэги: Наш край
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