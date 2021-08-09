Футбольна команда «Зоря» перемогла у Відкритому Кубку Житомира-2021

Футбольна команда з Романова «Зоря» перемогла у Відкритому Кубку Житомира-2021. Генеральним спонсором команди є депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.
ФК «Зоря» (Романів) з рахунком 2:1 переграв ФК «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) та успішно тріумфував, здобувши перемогу. Команди змагалися за призові місця Відкритого Кубку Житомира з футболу 2021 року у рамках матчів-догравання. Турнір розпочався ще у лютому-березні, однак пандемія внесла свої корективи. Тому, за згодою учасників, Кубок Житомира дограли у літнє міжсезоння.
Пресслужба політичної партії «Наш край»
«Мені приємно, що футболісти провели активну боротьбу і на цьому турнірі дійсно довели, що вони найкращі. Також важливо, що команда показує результат. Вітаю наших футболістів, нехай перемога завжди буде з вами», - зазначив Ігор Ходак.