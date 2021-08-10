М'ясний магазин «Свіжоруб» відчинив двері

Зручно мати магазин, куди можна зайти дорогою з роботи, легко вирішивши питання ситної, корисної та смачної вечері для всієї родини. Список улюблених магазинів біля будинку для жителів Житомира цієї суботи, 7 серпня, поповнився ще одним: м'ясний магазин «Свіжоруб»
тепер балує нас найсвіжішим продуктом від кращих ферм країни.
Зручне розташування магазину дозволяє легко дістатися до нього: вул. Небесної Сотні, 14. А для тих, хто робить покупки на Житньому ринку буде приємним бонусом завітати до магазину свіжого м’яса, адже тут можна забути про метушню, а якість продукції, доступні ціни, швидкість обслуговування та чистота закладу не можуть не сподобатись.
Урочисте відкриття та головні «фішки» магазину
Урочисте відкриття пройшло яскраво, з традиційними кулями біля входу, приємними знижками до відкриття магазину та першими довгими чеками на різноманітну продукцію, представлену на прилавках. Покупці оцінили сервіс, бо в «Свіжорубі» є на що подивитися:
- Можливість вибрати свіже або мариноване м'ясо в ідеальному соусі з натуральних спецій від передової фірми, яка не має аналогів на вітчизняному ринку, та спеціалізується саме на виготовленні спецій, аджики й соусів.
- Приємні, ввічливі та професійні консультанти, готові вибрати кращий шматочок потрібної ваги або порадити, яка частина туші більше підходить для конкретної страви.
- Інтуїтивно зрозуміла система навігації, з великими цінниками, покажчиками, штендерами, на яких представлена докладна інформація про товари.
- Великі та красиві холодильники з чистими піддонами, на яких викладені порції добірної свинини, яловичини, птиці та кролика.
- Контрольні ваги, де можна перевірити «чесну вагу».
- Просторе приміщення із сучасною системою кондиціонування та вентиляції, де приємно пахне та завжди свіже повітря.
- Яскраве освітлення, що дозволяє добре розглянути та оцінити свіжість товару.
- Інформаційний стенд з належною документацією на торгівлю, який гарантує безпеку і якість товару.
Секрети сервісу: тут працюють фахівці
Поки перші покупці вибирали м'ясо, продавці підносили нові партії: в магазині досить товару, щоб кожен пішов із покупкою. По красивій та якісній обробці туш помітно, що на цій ділянці працюють досвідчені фахівці. Високий рівень володіння технологією обвалки та оброблення туш гарантує ідеальний вид м'яса, відсутність дрібних кісток та жил. Достатньо злегка обмити м'ясо проточною водою, обсушити рушником і можна одразу готувати!
Чому легко стати постійним клієнтом магазина «Свіжоруб»
Приходьте, щоб купити свіже, корисне та смачне м'ясо від кращих фермерських господарств країни. Досвідчені консультанти допоможуть визначитися з вибором, а ціна порадує доступністю. Тепер страви з м'яса можна готувати кожного дня, адже зручний графік роботи магазину дозволяє зробити це без зайвих турбот. І нехай, відтепер, на столі кожної родини Житомира ароматно пахне м'ясо від «Свіжоруба»
, запрошуючи дорогих людей. Бажаємо всім приємного апетиту!