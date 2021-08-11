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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 11 » 11:56:52

В центре Житомира продолжается сооружение памятника Защитникам Украины. ФОТО

Сегодня, 11:56:52 945 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира продолжается сооружение памятника Защитникам Украины. ФОТО

 В Житомире возле Соборной площади продолжается сооружение памятника Защитникам Украины. 11 августа работники подрядной организации начали устанавливать стелу.

Как сообщает "Суспільне", к стеле позже прикрепят четыре бронзовые скульптуры.
 

"Над изготовлением скульптур еще работают. Они должны быть готовы через месяц. Также работники продолжают устанавливать лестницы, которые будут подниматься к каждой скульптуре", - рассказал начальник управления капитального строительства городского совета Вячеслав Глазунов.


Параллельно прокладываются сети освещения и начинается монтаж системы видеонаблюдения. Также работники занимаются благоустройством территории вокруг памятника.


 

Фото: Суспільне
   

Предыстория


В 2019 году в горсовете утвердили результаты конкурса на лучший памятный знак воинам АТО. Победу одержал эскиз Дарьи Евпак "Шлях до перемоги".

Это монумент, с лицевой стороны которого изображена бронзовая фигура солдата, символизирующая память о всех воинах, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Вертикальная композиция указывает путь к независимости и свободе. На вершине - солнце, лучи которого пробивается на всю карту-территорию Украины, что символизирует светлое будущее нашего государства.

Тендер на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". За свою работу предприятие получит 5 млн 385 тысяч гривен.

Тэги: защитники Украины, Житомир, памятник
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 14:27:50, Сегодня [Материал]

щось не дуже схоже на проект! скільптур має бути чотири чи одна??
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