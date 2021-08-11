В центре Житомира продолжается сооружение памятника Защитникам Украины. ФОТО

В Житомире возле Соборной площади продолжается сооружение памятника Защитникам Украины. 11 августа работники подрядной организации начали устанавливать стелу.
Как сообщает "Суспільне
", к стеле позже прикрепят четыре бронзовые скульптуры.
"Над изготовлением скульптур еще работают. Они должны быть готовы через месяц. Также работники продолжают устанавливать лестницы, которые будут подниматься к каждой скульптуре", - рассказал начальник управления капитального строительства городского совета Вячеслав Глазунов.
Параллельно прокладываются сети освещения и начинается монтаж системы видеонаблюдения. Также работники занимаются благоустройством территории вокруг памятника.
Фото: Суспільне
Предыстория
В 2019 году в горсовете утвердили результаты конкурса на лучший памятный знак воинам АТО. Победу одержал эскиз Дарьи Евпак "Шлях до перемоги
".
Это монумент, с лицевой стороны которого изображена бронзовая фигура солдата, символизирующая память о всех воинах, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Вертикальная композиция указывает путь к независимости и свободе. На вершине - солнце, лучи которого пробивается на всю карту-территорию Украины, что символизирует светлое будущее нашего государства.
Тендер
на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". За свою работу предприятие получит 5 млн 385 тысяч гривен.