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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 11 » 15:50:36

Олевському ФК «Штурм» виповнилось 15 років   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 15:50:36 220 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олевському ФК «Штурм» виповнилось 15 років

 Олевський футбольний клуб "Штурм" відсвяткував своє 15-річчя турніром з міні-футболу. Голова фракції політичної партії «Наш край» у Олевській міській раді Сергій Вовк став генеральним спонсором заходу.

Ювілейний матч пройшов на території Олевської гімназії. У змаганнях брали участь команди: «Зірка» (с. Дивлин), «Старт» (смт. Лугини), «Тризуб» (с. Тепениця), «NG» (м. Олевськ), «Штурм-2» (м. Олевськ) і, звичайно ж, ювіляри – ФК «Штурм» (м. Олевськ).

Перед початком змагань всіх присутніх привітав депутат Коростенської районної ради від політичної партії «Наш край» Олександр Ковальчук та вручив подяки від спонсора ветеранам команди: Павлу Гриневичу, Михайлу Карповцю, Віталію Сачковському, Володимиру Швабі та незмінному тренеру та капітану команди – Віталію Поповичу.

Гра була захоплюючою та професійною, команди провели гідну спортивну боротьбу.

За підсумками турніру третє місце посіла команда «Тризуб» (с. Тепениця), друге місце – «Штурм-2» (м. Олевськ). Переможцем турніру заслужено стала команда-іменинниця – ФК «Штурм» (м. Олевськ).

«Ви – наша гордість. Упродовж 15 років достойно представляєте Олевськ на футбольних турнірах та кубках. Бажаю команді перемог та спортивного довголіття», - привітав команду Олександр Ковальчук.

Пресслужба політичної партії "Нащ край"  
Тэги: Наш край
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