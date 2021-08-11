Жительница Коростеня обвинила «слугу народа» в избиении: в партии уверяют, что было нападение на их депутата

"Он (Ярошевец) с матами продолжил преследование и набросился на меня с кулаками … И тянет за сережку, он вырывает мне полностью мочку уха, срывает сережку, шлейку сумки срывает и начинает меня моей же сумкой бить. Телефон выпал и он растоптался полностью. И когда ребята его оттягивают, он берет эту сумку разворачивается и ускоряет ход. У меня вся кофта в крови, ухо полностью разорвано. Я понимаю что сумки нет, а там мои документы. Хорошо что товарищ догоняет его и забирает сумку", - рассказала Анна подробности нападения.

"И каким же было мое удивление, когда на следующий день я узнала, что этим агрессивным человеком напавшим на меня оказался депутат Коростенского горсовета Сергей Ярошевец. Я мама 2 детей! Которая шла со встречи с подругами. И попадаю на такого вот представителя народа? Более того, его партия делает заявления в СМИ, что речь идет о нападении… на депутата из-за политической деятельности", - написала Анна Плескач.

Нападение на депутата

"Под подъездом собственного дома в самом центре Коростеня четверо неизвестных жестоко избили Сергея Ярошевца. С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и побоями он находится в хирургическом отделении городской больницы. К счастью, угрозы его жизни уже нет. Но для восстановления будет необходима длительная реабилитация", - говорится в сообщении.

"Несмотря на наличие свидетелей и большое количество камер наблюдения, нападавших установить не удалось. Так, виновные могут остаться безнаказанными. Причина нападения понятна - депутатская деятельность. Ведь Сергей Ярошевец, как и вся фракция партии "Слуга народа" в Коростенском горсовете, выступал против завоза мусора из других регионов Украины на Коростенскую свалку", - сообщает ячейка "Слуги народа".