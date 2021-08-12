Припинити кримінальне беззаконня в Коростенській ОТГ: «Слуга Народу» опублікувала звернення до МВС

Житомирська обласна організація партії «Слуга Народу» звернулася до Міністерства внутрішніх справ та особисто до міністра Дениса Монастирського з проханням взяти під контроль розслідування розбійного нападу на депутата Коростенської міськради від «Слуги Народу» Сергія Ярошевця. Про це повідомляють на сайті політичної партії.

Інцидент стався у п’ятницю, 6 серпня, в центрі Коростеня біля під’їзду будинку, де проживає Сергій Ярошевець. Після нападу чотирьох невідомих депутат із черепно-мозковою травмою, струсом мозку та побоями потрапив до лікарні. Для відновлення він пройде тривалу реабілітацію.

Правоохоронці досі не встановили винуватців нападу.

За словами народного депутата та очільника Житомирського обласного осередку «Слуги Народу» Арсенія Пушкаренка, причина нападу є зрозумілою. Це депутатська діяльність. Адже Сергій Ярошевець та вся фракція «Слуги Народу» в Коростенській міськраді борються проти неконтрольованого завозу сміття з інших регіонів на місцеве сміттєзвалище. Цей бізнес «кришують» місцеві бандити.





«Напади на депутатів від партії «Слуга Народу» в Коростенській громаді набувають системного характеру. Це вже третій випадок за останніх 5 місяців. Розгул криміналу та безкарність нападників – це щонайменше наслідок непрофесіоналізму правоохоронців у місті. Але існують обґрунтовані підозри, що така безкарність існує завдяки тісним зв’язкам керівництва поліції області з криміналітетом», – наголосив він.

У своєму зверненні до МВС та міністра Дениса Монастирського Житомирський осередок партії просить встановити виконавців та замовників нападу, притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Крім того, вимагають провести службове розслідування дій і бездіяльності керівництва поліції Житомирського обласного та Коростенського районного управлінь, а також зробити висновок щодо їх службової відповідності займаним посадам.

Також в «Слузі Народу» вимагають нормалізувати криміногенну ситуацію в області, зокрема у Коростенській громаді.

Команда «Слуги Народу» наголошує, що, попри погрози, депутати й активісти продовжать відстоювати інтереси громади.





фото - з фейсбуку Віталія Науменка - керівника фракції партії "Слуга Народу" в Коростенській міській раді

