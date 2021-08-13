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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 13 » 09:16:24

На Korolov Avia Fest из центра Житомира будут курсировать автобусы

Сегодня, 09:16:24 271 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Korolov Avia Fest из центра Житомира будут курсировать автобусы

 14 и 15 августа в Житомире на фестиваль Korolov Avia Fest будут курсировать автобусы. Об этом сообщил Житомирский городской совет.

Автобусы будут отправляться с площади Победы.
 

"Для всех желающих посетить фестиваль организован подвоз с 10:00 до 23:00 часов автобусным маршрутом Площадь Победы - Аэропорт", - говорится в сообщении.




Люди с инвалидностью смогут воспользоваться услугой "Социальное авто" для поездки на фестиваль. Для этого необходимо предварительно записаться по телефонам: 093-901-09-09, 067-592-05-15.

"Заявки для поездки на первый день фестиваля принимаются до 12:00 14 августа, второй день - до 12:00 15 августа", - добавили в горсовете.
 

Korolov Avia Fest


Масштабный авиационный праздник два дня будет проходить на территории международного аэропорта "Житомир".

В первый день фестиваля запланированы выставка частных самолетов, выступления парашютистов и частной авиации, концертня программа с участием NK (Настя Каменских).

Во второй день главное событие - розыгрыш автомобиля Tesla. Также в программе парад байкеров, выставка электромобилей, драг-рейсинг и на десерт концерт Jerry Heil.
Тэги: подвоз, Korolov Avia Fest, Житомир, автобусы
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