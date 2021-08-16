На севере Житомирской области едва не сгорело целое село

На Житомирщине едва не сгорело село Возничи, расположенное на севере области, вблизи границы с Беларусью. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"14 августа в 17:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местных жителей о пожаре в частном деревянном жилом доме с. Возничи Коростенского района. На момент пожара хозяев дома не было. По приезду бойцы ГСЧС выяснили, что огнем полностью охвачен дом и произошло распространение огня на дом, располагавшейся рядом", - говорится в сообщении.
Существовала угроза распространения пламени по сухой траве на все частные домовладения и хозяйственные постройки этого села и лесные насаждения.
Спасатели основные силы и средства бросили на предотвращение распространения огня и места наиболее интенсивного горения. Тем временем лесоводы и местные жители села на тракторе опахали место пожара, чтобы не допустить дальнейшее распространение пламени.
Фото: ГСЧС
"Совместными усилиями спасателей, местной пожарной охраны, работников лесного хозяйства и крестьян, в 18:55 пожар был локализован и в 20:30 - ликвидирован"
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Огонь успел уничтожить два жилых дома. Причина пожара устанавливается специалистами.