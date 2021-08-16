На севере Житомирской области едва не сгорело целое село

"14 августа в 17:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение от местных жителей о пожаре в частном деревянном жилом доме с. Возничи Коростенского района. На момент пожара хозяев дома не было. По приезду бойцы ГСЧС выяснили, что огнем полностью охвачен дом и произошло распространение огня на дом, располагавшейся рядом", - говорится в сообщении.