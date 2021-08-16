В Житомире дерзкие грабители ворвались в дом, в котором спал хозяин

"Сообщение в полицию поступило около 3 ночи (14 августа - ред.). 34-летний заявитель рассказал, что четверть часа назад он проснулся от странного шума в доме и в одной из комнат увидел двоих мужчин, которые рыскали в доме. Поняв, что разоблачены хозяином, незваные гости начали бежать, прихватив с собой ноутбук", – говорится в сообщении.