Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 17 Августа 2021    23:53:49
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 16 » 12:58:21

В Житомире дерзкие грабители ворвались в дом, в котором спал хозяин

Вчера, 12:58:21 2185 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире дерзкие грабители ворвались в дом, в котором спал хозяин

 Ночью в дом житомирянин через окно проникли двое мужчин. От хозяина, который проснулся в тот момент, незваные гости скрылись, забрав с собой ноутбук. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Сообщение в полицию поступило около 3 ночи (14 августа - ред.). 34-летний заявитель рассказал, что четверть часа назад он проснулся от странного шума в доме и в одной из комнат увидел двоих мужчин, которые рыскали в доме. Поняв, что разоблачены хозяином, незваные гости начали бежать, прихватив с собой ноутбук", – говорится в сообщении.


Хозяин дома попытался их догнать, но тщетно. Мужчина сообщил полиции, что узнал в ночных визитерах своих знакомых, которые накануне выпивали у него дома.

"Мы проверили указанные мужчиной сведения и уличили в причастности к правонарушению двух житомирян в возрасте 35 и 40 лет", - рассказал и.о. начальника Житомирского районного управления полиции Андрей Денисюк.

Известно, что мужчины уже ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж. Одного из подозреваемых полицейские застали дома утром на следующий день. Другого разыскали в городе позже.

Похищенный из дома ноутбук успели продать, однако правоохранители его вскоре изъяли. По действующему законодательству за ограбление дома мужчинам может грозить от 4 до 8 лет заключения.
Тэги: ограбление, дом, полиция, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus