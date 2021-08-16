В Житомире дерзкие грабители ворвались в дом, в котором спал хозяин

Ночью в дом житомирянин через окно проникли двое мужчин. От хозяина, который проснулся в тот момент, незваные гости скрылись, забрав с собой ноутбук. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Сообщение в полицию поступило около 3 ночи (14 августа - ред.). 34-летний заявитель рассказал, что четверть часа назад он проснулся от странного шума в доме и в одной из комнат увидел двоих мужчин, которые рыскали в доме. Поняв, что разоблачены хозяином, незваные гости начали бежать, прихватив с собой ноутбук", – говорится в сообщении.
Хозяин дома попытался их догнать, но тщетно. Мужчина сообщил полиции, что узнал в ночных визитерах своих знакомых, которые накануне выпивали у него дома.
"Мы проверили указанные мужчиной сведения и уличили в причастности к правонарушению двух житомирян в возрасте 35 и 40 лет"
, - рассказал и.о. начальника Житомирского районного управления полиции Андрей Денисюк.
Известно, что мужчины уже ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж. Одного из подозреваемых полицейские застали дома утром на следующий день. Другого разыскали в городе позже.
Похищенный из дома ноутбук успели продать, однако правоохранители его вскоре изъяли. По действующему законодательству за ограбление дома мужчинам может грозить от 4 до 8 лет заключения.