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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 16 » 15:24:22

Неравнодушные житомиряне спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста

Вчера, 15:24:22 1222 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Неравнодушные житомиряне спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста

 В Житомире неравнодушные граждане спасли женщину, которая намеревалась прыгнуть с подвесного моста. Инцидент произошел 15 августа, передает пресс-служба патрульной полиции.
 

"Стражи порядка получили сообщение о попытке самоубийства. На место происшествия был направлен экипаж, находившийся ближе всего. Когда патрульные прибыли на место вызова то обнаружили за перилами моста женщину, которая намеревалась покончить жизнь самоубийством, а также граждан, которые удерживали последнюю от прыжка" - информируют правоохранители.


Патрульные полицейские вместе с мужчинами, которые находились на месте происшествия, успокоили женщину и совместными усилиями перетащили ее за перила.

Спасенную передали врачам скорой медицинской помощи.

Напомним, в мае 2021 года на мосту установили первые мотивационные таблички, которые должны переубедить человека не делать роковой прыжок.

 
Тэги: Житомир, спасение, мост
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