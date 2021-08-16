Неравнодушные житомиряне спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста

"Стражи порядка получили сообщение о попытке самоубийства. На место происшествия был направлен экипаж, находившийся ближе всего. Когда патрульные прибыли на место вызова то обнаружили за перилами моста женщину, которая намеревалась покончить жизнь самоубийством, а также граждан, которые удерживали последнюю от прыжка" - информируют правоохранители.