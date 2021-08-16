Неравнодушные житомиряне спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста

В Житомире неравнодушные граждане спасли женщину, которая намеревалась прыгнуть с подвесного моста. Инцидент произошел 15 августа, передает пресс-служба патрульной полиции
.
"Стражи порядка получили сообщение о попытке самоубийства. На место происшествия был направлен экипаж, находившийся ближе всего. Когда патрульные прибыли на место вызова то обнаружили за перилами моста женщину, которая намеревалась покончить жизнь самоубийством, а также граждан, которые удерживали последнюю от прыжка" - информируют правоохранители.
Патрульные полицейские вместе с мужчинами, которые находились на месте происшествия, успокоили женщину и совместными усилиями перетащили ее за перила.
Спасенную передали врачам скорой медицинской помощи.
Напомним, в мае 2021 года на мосту установили первые мотивационные таблички
, которые должны переубедить человека не делать роковой прыжок.