«Наш край» взяв участь у заходах під час KOROLОV AVIA FEST-2021. ВІДЕО

Під час авіаційного фестивалю KOROLОV AVIA FEST-2021 у Житомирському міжнародному аеропорту відбулось перше засідання депутатської групи «Вектор міжнародного партнерства» Житомирської обласної ради. Депутатка облради від політичної партії «Наш край» Оксана Олійник взяла участь в цьому засіданні.
Сотня пілотів з шести країн світу прилетіли до Житомира для участі у фестивалі. Відвідувачі могли бачити видовищні показові авіавиступи, у тому числі і винищувачів військової авіації. Крім того, в рамках фестивалю, відбулось перше засідання депутатської групи «Вектор міжнародного партнерства» Житомирської обласної ради, на якому мова йшла про перспективи розвитку авіаційної науки і освіти в Україні.
«Такий фестиваль є прекрасним та дієвим фактором для розвитку міжнародного партнерства в авіагалузі. До Житомира приїжджали, а тепер вже будуть прилітати люди з усього світу. Для нашої області такий захід є потужним поштовхом у розвитку туризму, освіти, науки та культури», - наголосила Оксана Олійник.
Цьогорічний фестиваль KOROLОV AVIA FEST – 2021 впродовж двох днів відвідали близько 100 тисяч глядачів.