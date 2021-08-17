«Наш край» взяв участь у заходах під час KOROLОV AVIA FEST-2021. ВІДЕО

«Такий фестиваль є прекрасним та дієвим фактором для розвитку міжнародного партнерства в авіагалузі. До Житомира приїжджали, а тепер вже будуть прилітати люди з усього світу. Для нашої області такий захід є потужним поштовхом у розвитку туризму, освіти, науки та культури», - наголосила Оксана Олійник.