Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 17 Августа 2021    23:54:36
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Август » 17 » 09:34:36

«Наш край» взяв участь у заходах під час KOROLОV AVIA FEST-2021. ВІДЕО   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 09:34:53 744 8 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Наш край» взяв участь у заходах під час KOROLОV AVIA FEST-2021. ВІДЕО

 Під час авіаційного фестивалю KOROLОV AVIA FEST-2021 у Житомирському міжнародному аеропорту відбулось перше засідання депутатської групи «Вектор міжнародного партнерства» Житомирської обласної ради. Депутатка облради від політичної партії «Наш край» Оксана Олійник взяла участь в цьому засіданні.

Сотня пілотів з шести країн світу прилетіли до Житомира для участі у фестивалі. Відвідувачі могли бачити видовищні показові авіавиступи, у тому числі і винищувачів військової авіації. Крім того, в рамках фестивалю, відбулось перше засідання депутатської групи «Вектор міжнародного партнерства» Житомирської обласної ради, на якому мова йшла про перспективи розвитку авіаційної науки і освіти в Україні.
 

«Такий фестиваль є прекрасним та дієвим фактором для розвитку міжнародного партнерства в авіагалузі. До Житомира приїжджали, а тепер вже будуть прилітати люди з усього світу. Для нашої області такий захід є потужним поштовхом у розвитку туризму, освіти, науки та культури», - наголосила Оксана Олійник.



Цьогорічний фестиваль KOROLОV AVIA FEST – 2021 впродовж двох днів відвідали близько 100 тисяч глядачів.


 

Пресслужба політичної партії "Наш край"
Тэги: Наш край
Новости партнеров
Комментариев: 7
Marine
1 Руслана (Marine)   • 11:10:34, Сегодня [Материал]

К чему такие новости? Зачем это знать людям? Кто вообще такая Оксана Олійник?
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 11:25:40, Сегодня [Материал]

тому що ХАЙП став сенсом життя.
Он в житомирі гівно в річку витікло - і Мера і лисого з водоканалу не посадили. Чому ця нова партія не ініціює посадку цих 2х професіоналів ?

зато дуже хайпово писати щодо Корольов фесту..тусовка, двіж..молодь ...
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:03:06, Сегодня [Материал]

Так всётаки кто проводил фестиваль? Потому что рекламировался Сухомлин везде в СМИ и даже на универмаге!
suhoj29
4 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:18:30, Сегодня [Материал]

а яка різниця хто його проводив.
як в Анекдоті - не знаю хто в машині але Кучма у нього за водія.
так і тут :

мер злодій мав займатись прямим своїм обовязком - вигрібати гівно з водоканала під час ЧП а він в цей час піариться на моніторах і агітує людей йти на Корольов фест зробити виторг продавцям шаурми
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:35:00, Сегодня [Материал]

На 4. Правда! Правда! За каждую торговую точку в Аэропорту Сухомлин содрал по штуке баксов
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:40:14, Сегодня [Материал]

А партию " Наш Край " развели как лохов! Очнулись! Караул! Это мы проводили! Мы потратились ! А на что вы потратились? Всё что там продавалось. шарики . билеты, котлеты, шяшлик, вода и всякое дерьмо ...за всё . за всё Серёге платили деньги. Место стоило штукарь баксов.
ZVEZDA
7 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:20:37, Сегодня [Материал]

Від нашого краю вже блювати тягне.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus