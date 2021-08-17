В Житомире совершено нападение на директора газеты «20 хвилин»

В Житомире группа неизвестных совершила нападение на директора газеты "20 хвилин" Александра Васильковского.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, в центре Житомира на улице Победы, информирует "Телеграм Житомира
".
По словам Александра, пятеро молодых людей, без особых объяснений, неожиданно начали его бить, сбили с ног, били по голове и телу до потери сознания.
"На следующий день, по факту избиения, я написал заявление в полицию", - рассказал по телефону Александр, который сейчас проходит курс лечения.
Нападение на себя связывает с профессиональной деятельностью.