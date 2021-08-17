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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 17 » 10:32:57

В Житомире совершено нападение на директора газеты «20 хвилин»

Сегодня, 10:32:57 1411 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире совершено нападение на директора газеты «20 хвилин»

 В Житомире группа неизвестных совершила нападение на директора газеты "20 хвилин" Александра Васильковского.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, в центре Житомира на улице Победы, информирует "Телеграм Житомира".

По словам Александра, пятеро молодых людей, без особых объяснений, неожиданно начали его бить, сбили с ног, били по голове и телу до потери сознания.
 

"На следующий день, по факту избиения, я написал заявление в полицию", - рассказал по телефону Александр, который сейчас проходит курс лечения.


Нападение на себя связывает с профессиональной деятельностью.
Тэги: СМИ, нападение, Житомир
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Комментариев: 5
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:33:59, Сегодня [Материал]

Мог быть и обычный гоп стоп. Не редко гопота без слов сразу может побить тебя. Но тут ведь главред, значит все, побили за работу... человек видимо не знает, что побить и просто так могут, просто он оказался не в том месте и не в то время. Это как один из вариантов.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:00:10, Сегодня [Материал]

Несколько лет тому назад побили журналиста "20 хвылын" по фамилии Мороз. и тоже впятером. Осудили только двоих. а остальные откупились. Как оказалось били под заказ. но завуалироввали под ограбление. Поймали благодаря видеокамерам.и журналистскому раследованию. Прокурор постоянно просил у суда выпустить их и брал на поруки вместе со следователем представляете!
SAT
5 Nostradamus (SAT)   • 21:43:47, Сегодня [Материал]

Придурок, що ти гониш? Відкрий , коли на унітазі сидиш, і почитай
КПК (Кримінальний процесуальний кодекс України так скорочено зветься ).
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:11:13, Сегодня [Материал]

На 1. Если это простой гоп-стоп то почему его не ограбили?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 18:30:10, Сегодня [Материал]

- господа полицаи, хочу заяву написать, меня вчера побили пять человек
- так а чего ты вчера нас не вызвал?
- так синий был, неудобно бы получилось...
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