Депутат від «Нашого краю» надасть техніку для ремонту доріг на Житомирщині

Місцева влада селища Романова на Житомирщині взялась покращувати стан доріг, які не мають асфальтового покриття. Допомогти громаді і надати техніку для грейдування таких шляхів погодився депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край», генеральний директор ТОВ «ВІВАД 09» Ігор Ходак.
Покращити стан ряду доріг селища, які не мають асфальтового покриття, міська влада вирішила за допомогою грейдування. Цей процес доволі затратний, тож громаді він виявився не по кишені, однак місцевий меценат, депутат Ігор Ходак зголосився допомогти із технікою.
Ситуація із ґрунтовими дорогами потребує негайного вирішення, оскільки пересування такими шляхами створює великі незручності для місцевих жителів.
Ігор Ходак разом з секретарем селищної ради Юрієм Чумаченком, депутатом селищної ради Василем Флудом виїздив на вулицю Житомирську для ознайомлення з ситуацією і реагування на скарги місцевих жителів.
Пресслужба політичної партії "Наш край"