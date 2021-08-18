Депутат від «Нашого краю» модернізує стадіон на Житомирщині

На стадіоні у Романові Житомирської області замінять системи опалення та поливу. Фінансує проєкт депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.
Меценат долучився та фінансує проєкт, який дозволить командам грати та приймати гостей на якісному футбольному полі. Розробляє проєкт селищна рада, а депутат його реалізує.
Ігор Ходак разом з секретарем селищної ради Юрієм Чумаченком та депутатом Романівської селищної ради Василем Флудом оглянули стадіон та обговорили наступні кроки.
За результатами зустрічі, в перспективі – побудова котельного приміщення і заміна котла. Також важливим є встановлення системи поливу поля для якісного відновлення та утримання газонного покриття, що забезпечить комфортні умови для спортсменів.
Пресслужба політичної партії "Наш край"