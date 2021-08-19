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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 19 » 09:14:10

В Житомире два дня будут хлорировать водопровод: рекомендации от водоканала

Вчера, 09:14:10 8985 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире два дня будут хлорировать водопровод: рекомендации от водоканала

 С вечера 20 августа до утра 22 августа в Житомире проведут промывку и дезинфекцию водопровода. Во время промывки нельзя будет использовать воду для приготовления пищи. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".
 

"Перед началом нового учебного года КП "Житомирводоканал" проведет плановую промывку и дезинфекцию сетей всего города. Промывка - это обязательная профилактический мера, необходимая для того, чтобы очистить водопроводные трубы от осадка", - информирует КП.


Промывка водопровода будет проводиться с 22:00 20 августа по 6:00 22 августа.
 

Рекомендации для житомирян

 
  • В это время не стоит использовать воду для приготовления пищи (при этом она пригодна для санитарно-гигиенических и бытовых нужд).
  • В день хлорирования необходимо открыть кран и спустить воду до появления запаха хлора. Это обеспечит эффективную дезинфекцию внутридомовых сетей.
  • При наличии любого фильтра воды его необходимо снять на период комплексной дезинфекции.

Водоканал предупреждает, что вследствие увеличения потока воды в внутриквартальных и внутридомовых сетях во время промывки, осадок, скопившийся в трубах, поднимается и попадает непосредственно в краны потребителей. Как результат - из кранов может вытекать грязная вода.

При хлорировании будут промывать инженерные сети водоснабжения - через пожарные гидранты будет сливаться вода. Житомирян просят не волноваться в случае обнаружения утечки воды.
Тэги: Житомир, хлорирование, водоканал
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