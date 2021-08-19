«Закликаю керівництво Житомирської обласної ради припинити репресії проти незгодних», – Василь Грибук

Уперше за роки Незалежності України Житомирщина у 2021 році на Олімпійських іграх здобула прекрасний результат: наша веслувальниця Анастасія Четверікова отримала срібло у парі з веслування на каное. Мені, тренеру Анастасії, надзвичайно приємно не лише за її особисте досягнення, а й за честь нашого регіону. Проте перед приїздом олімпійської призерки мене звільнили з посади директора обласної школи вищої спортивної майстерності (ОШВСМ). Натякали, що і тренер такий не потрібний. Днями я сам написав заяву про звільнення з посади тренера і більше відділення веслування у спортшколі немає.
Я ніколи не тримався за крісло, але не буду терпіти наруги над своєю репутацією. Тому поділюся тим, як в особистій розмові на другому поверсі обласної ради мені сказали: «Або підеш по-доброму, або придумаємо проблеми». За 5 років мого керівництва у спортшколі вона мала найвищий рейтинг, найкращі результати у спорті вищих досягнень. Здобутки не цікавили, стояла мета прибрати незручного керівника, який задає неулесливі запитання і чинить опір незаконним діям.
Окремо хочу сказати про незаконні дії. Вимагаю провести не кишеньковий аудит обласною радою, а публічний і прозорий аудит іншою структурою, яка не буде залежати від примх керівників та політичних уподобань. Після мого звільнення за вказівкою керівництва облради було призначено аудит стосовно діяльності ОШВСМ за період мого керівництва. Зважаючи на погрози стосовно «проблем», які мені придумають, якщо не піду з посади (бо ж лобіювали іншу людину). Хочу публічно заявити, що готовий відповісти за кожного спортсмена, тренера, кожну витрачену гривню, виділену з бюджету. Зазвичай «внутрішні» аудити є предметом маніпуляцій та торгів. Чомусь на тих комунальних структурах, де точно є серйозні порушення, не зважають.
Звертаюся до керівництва партії «Слуга Народу» у Житомирській області, народного депутата Арсенія Пушкаренка, зокрема, фракції цієї партії в обласній раді, щоб там звернули увагу на представників партії, які цькують людей не з цієї партії, але все-таки щось зробили для області. І мова не про мене.
Ще раніше я звернувся з позовом до суду щодо мого неправомірного звільнення з посади директора обласної школи вищої спортивної майстерності. Той, хто хоче «придумати проблеми», має розуміти, що будь-яка його вигадка підпадає під захист честі, гідності та ділової репутації.
Василь Грибук