Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Власть. «Закликаю керівництво Житомирської обласної ради припинити репресії проти незгодних», – Василь Грибук - 19 Августа 2021