Уехала на велосипеде из дома: полиция просит помочь разыскать жительницу Житомирской области

Правоохранители устанавливают местонахождение жительницы с. Корчовка Романовской громады Сохан Валентины Владимировны, 1964 года рождения. Известно, что женщина ушла из дома 17 августа и до сих пор не вернулась.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает полиция Житомирской области.
По словам родных пропавшей, около 15:00 она поехала на велосипеде из дома и до настоящего времени о месте нахождения женщины ничего неизвестно.
Приметы женщины
: овальное лицо, светлые глаза, волосы короткие седые, брови светлые редки.
Была одета
: белый свитер, черные брюки и тапочки черного цвета.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Валентины Сохан, сообщите по телефону (04139) 2-10-02, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.