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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 20 » 11:16:57

Уехала на велосипеде из дома: полиция просит помочь разыскать жительницу Житомирской области

Вчера, 11:16:57 741 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уехала на велосипеде из дома: полиция просит помочь разыскать жительницу Житомирской области

 Правоохранители устанавливают местонахождение жительницы с. Корчовка Романовской громады Сохан Валентины Владимировны, 1964 года рождения. Известно, что женщина ушла из дома 17 августа и до сих пор не вернулась.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает полиция Житомирской области.

По словам родных пропавшей, около 15:00 она поехала на велосипеде из дома и до настоящего времени о месте нахождения женщины ничего неизвестно.

Приметы женщины: овальное лицо, светлые глаза, волосы короткие седые, брови светлые редки.

Была одета: белый свитер, черные брюки и тапочки черного цвета.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Валентины Сохан, сообщите по телефону (04139) 2-10-02, по спецлинии "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.

Тэги: пропал человек, Житомирская область, розыск
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