Робочий візит в рамках проєкту ПРООН «Підтримка Євросоюзом Сходу України» в компанії «Рудь»

Вже доброю традицією стали екскурсії українських та закордонних гостей на виробництво АТ «Житомирський маслозавод». 17 серпня делегація керівників обласних, міських та районних центрів зайнятості Донецької та Луганської областей, перебуваючи на Житомирщині з робочим візитом в рамках проєкту ПРООН «Підтримка Євросоюзом сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» відвідали компанію «Рудь».
Адже окрім знайомства з діяльністю служби зайнятості у Житомирі, Любарі та Радомишлі, учасники делегації відвідали кращі підприємства, які є відповідальними роботодавцями, з високим рейтингом довіри серед пошукачів роботи.
Так, АТ «Житомирський маслозавод», будучи лідером серед українських виробників морозива, є одним з найбільших роботодавців в Житомирській області. Підприємство щороку запрошує кількасот безробітних на сезонні роботи тривалістю до семи місяців.
Президент компанії Петро Рудь особисто зустрів делегацію працівників служб зайнятості на чолі з директоркою обласного центру зайнятості Галиною Корінною і ознайомив з досягненнями підприємства.
Директорка з якості Лариса Жигадло провела гостей виробничими цехами, розповідаючи історію розвитку підприємства, та, розкриваючи таємниці приготування холодного десерту. Відвідувачі були вражені високотехнологічністю процесу виробництва морозива, умовами праці, різноманітністю асортименту і щоденними обсягами виробництва готової продукції. Приємною згадкою про знайомство з компанією «Рудь» стала дегустація, під час якої гості змогли досхочу насолодитися холодними смаколиками і скуштувати так зване «тепле» морозиво, що можливо зробити тільки на виробництві.