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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Август » 25 » 08:39:23

Житомирский след на параде в честь 30-летия Независимости Украины: фоторепортаж

Сегодня, 08:39:17 1014 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский след на параде в честь 30-летия Независимости Украины: фоторепортаж

 В центре Киева 24 августа состоялся праздничный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. По Крещатику прошли механизированные колонны и пешие колонны парадных расчетов, среди которых были и представители Житомирщины.

В частности, торжественно прошла по центральной улице Киева колонна Житомирского военного института имени С. П. Королёва.
 

"В строю шли курсанты и курсантки, отличники учебы, представители военных династий, участники Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Парадный расчет возглавил заместитель начальника института полковник Андрей Хабчук", - сообщили в институте.










Фото: ЖВИ им. Королёва


От десантно-штурмовой войск ВС Украины, штаб которых базируется в Житомире, были привлечены более двухсот военнослужащих и более двадцати единиц военной техники.

Возглавлял парадный расчет украинского десанта - командующий ДШВ полковник Максим Миргородский.







Продолжился парад пролетом авиационной техники Воздушных сил Вооруженных Сил Украины с участием 39-й бригады тактической авиации, базирующейся в Озерном.





В небе над столицей также была техника Сухопутных войск ВСУ, Военно-морских сил, Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, государственного предприятия "Антонов" и государств-партнеров.

На Параде продемонстрировали артиллерийские системы, системы реактивного залпового огня, противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, в том числе отечественного производства, находящихся на вооружении украинской армии.

По Крещатику проехала механизированная колонна житомирской 95-й отдельной аэромобильной бригады.


 

В завершение в небе над Киевом состоялся демонстрационный пролет авиационной техники с дымом сине-желтых цветов. Весь парад можно посмотреть по ссылке.

Фото: Генштаб
Тэги: День независимости Украины, парад, военные
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