Президент наградил мэра Житомира орденом «За заслуги»

По случаю Дня Независимости президент Украины наградил городского голову Житомира Сергея Сухомлина орденом "За заслуги" III степени.
Соответствующий указ
о награждении государственными наградами Владимир Зеленский подписал 23 августа.
"За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.
Этим же указом орденом "За заслуги" III степени президент наградил Ивана Толочко - советника председателя патронатной службы аппарата Житомирской областной государственной администрации.
Также президент Украины наградил почетными званиями:
- "Заслуженный деятель науки и техники Украины" - Лесю Забуранную, профессора кафедры Полесского национального университета.
- "Заслуженный мастер народного творчества Украины" - Зинаиду Бугайчук, мастера по изготовлению народной куклы-мотанки.
- "Заслуженный работник социальной сферы Украины" - Сергея Выговского, директора Центра социально-психологической реабилитации населения в г. Коростень.