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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 25 » 10:23:41

Президент наградил мэра Житомира орденом «За заслуги»

Сегодня, 10:23:41 433 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Президент наградил мэра Житомира орденом «За заслуги»

 По случаю Дня Независимости президент Украины наградил городского голову Житомира Сергея Сухомлина орденом "За заслуги" III степени.

Соответствующий указ о награждении государственными наградами Владимир Зеленский подписал 23 августа.
 

"За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.


Этим же указом орденом "За заслуги" III степени президент наградил Ивана Толочко - советника председателя патронатной службы аппарата Житомирской областной государственной администрации.

Также президент Украины наградил почетными званиями:
 
  • "Заслуженный деятель науки и техники Украины" - Лесю Забуранную, профессора кафедры Полесского национального университета.
  • "Заслуженный мастер народного творчества Украины" - Зинаиду Бугайчук, мастера по изготовлению народной куклы-мотанки.
  • "Заслуженный работник социальной сферы Украины" - Сергея Выговского, директора Центра социально-психологической реабилитации населения в г. Коростень.
Тэги: Сухомлин, орден, Президент, награда
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